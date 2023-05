Ce chaton était le seul de sa portée à ne pas grandir, jusqu'à ce que l'amour d'une femme change la donne

Il y a quelque temps, une portée de chatons âgés d’environ 7 semaines a été découverte à Brisbane, en Australie. Ils ont été pris en charge par le refuge Best Friends Felines, qui leur a apporté tous les soins nécessaires pour leur permettre de terminer correctement leur croissance, avant d’être proposés à l’adoption. Toutefois, l’un d’entre eux ne grandissait pas, comme le relate Love Meow.

© bestfriendsfelines / Instagram

Un des chatons avait un important retard de croissance

Dès l’arrivée des chatons au refuge, l’une d’entre eux a été remarquée car elle pesait moitié moins que ses frères et sœurs. De plus, elle n’avait pas beaucoup d’énergie, comparé au reste de sa portée. Elle a été surveillée de près, et les résultats n’étaient pas rassurants.

« Il est vite devenu évident que quelque chose n'allait pas, car elle ne s'épanouissait pas et ne prenait pas de poids », a raconté Nikki, la présidente du refuge.

© bestfriendsfelines / Instagram

Face à ce constat, Nikki a décidé d’accueillir cette chatonne chez elle, en tant que famille d’accueil. L’objectif était de pouvoir lui accorder des soins 24 heures sur 24, et d’être constamment là pour elle.

Grâce à l’amour et la bienveillance de Nikki, la chatonne a enfin pris du poids

La jeune chatte a été nommée Adele, en référence à la chanteuse, car elle avait une voix très puissante, malgré sa petite taille. Nikki a été une mère parfaite pour elle. Elle l’a nourrie et lui a fait tous les soins nécessaires, et surtout, elle lui apportait beaucoup d’amour. La maman d’accueil venait de perdre son propre chat, âgé de plus de 21 ans, et elle trouvait aussi du réconfort dans cette minuscule boule de poils.

© bestfriendsfelines / Instagram

Grâce aux bons soins et à l’amour de Nikki, Adele a enfin commencé à prendre du poids. Petit à petit, elle a rattrapé son retard sur ses frères et sœurs de portée, et est devenue une magnifique chatte adulte. Et pendant tout ce temps, Nikki s’est fortement attachée à elle. Elle a donc décidé de l’adopter.

© bestfriendsfelines / Instagram

Depuis, la chatte rend à son tour service aux chatons que sa maman accueille. « Adele est bien aimée par nos autres chats et joue un grand rôle en aidant nos chatons adoptifs », a confié Nikki.