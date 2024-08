Une chatte errante, timide avec les humains et qui a mis bas dans un jardin découvre avec bonheur la vie de famille

Cardamom désirait plus que tout avoir une vie meilleure. Après avoir mis bas dans un jardin, la chatte errante et ses petits trésors sur pattes ont été pris en charge par Meow Village. Grâce à ce sauvetage, son plus grand rêve est devenu réalité !

Après avoir été trouvée dans un jardin avec ses nouveau-nés, Cardamom a été remise entre les mains bienveillantes des membres de Meow Village. La jeune mère a pu faire ses adieux à l’errance, et s’occuper de ses chatons en toute sécurité.

Installée dans un endroit sûr et confortable, Cardamom quittait rarement ses petits durant les premières semaines de leur vie. Elle répondait à tous leurs désirs, mais se montrait méfiante envers les humains.

© Meow Village

Avec le soutien d’une famille d’accueil, ses bébés (Basilic, Saffron, Pepper, Sesam, Nutmeg et Paprika) ont grandi dans d’excellentes conditions. Au fil du temps, ils se sont transformés en boules d’énergie ! Les jeunes félins s’amusaient et couraient dans tous les sens, loin des tumultes de la rue.

Lorsqu’ils furent en âge, les 6 chatons ont été proposés à l’adoption. Ils ont tous trouvé chaussure à leur patte et s’épanouissent au sein d’un foyer aimant.

© Meow Village

L’ex-chatte errante et ses chatons vivent leur meilleure vie

Comme le révèle Love Meow, leur maman calme et timide a été la dernière à attendre son tour. Quand sa mission maternelle fut achevée, Cardamom a commencé à penser à elle et à sortir de sa coquille. Plus les jours passaient, plus elle se sentait à l’aise avec les humains.

Quelques mois plus tard, la chatte a reçu la candidature parfaite et a été adoptée ! Une famille absolument charmante a décidé de lui ouvrir les portes de sa maison et de son cœur.

© Meow Village

Doux et patients, ses adoptants lui ont donné tout le temps nécessaire pour s’adapter. Petit à petit, ils ont vu leur protégée se métamorphoser sous leurs yeux.

« Rebaptisée Donna, elle est devenue un membre chéri de sa nouvelle famille, explique ses sauveurs, bien qu’elle fût réservée au début, sa transformation progressive en une compagne aimante et confiante a été une expérience enrichissante pour ses propriétaires. »

© Meow Village

Aujourd’hui, Donna a complètement abandonné sa timidité. En plus de savourer les séances de câlins, de jeux et de siestes avec ses humains préférés, elle s’entend parfaitement bien avec son nouveau frère canin.

« Son comportement calme et affectueux, ainsi que ses pitreries, apportent beaucoup de joie au foyer, concluent ses anges gardiens, sa famille dit que l’adopter, c’était comme gagner le gros lot. Ils n’auraient pas pu rêver meilleur compagnon. »

© Meow Village