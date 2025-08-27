Ce chaton ayant grandi entouré de chiens tente désormais d'imiter leur hurlement (vidéo)

Dakota semble bien décidée à brouiller les pistes sur sa véritable identité. En grandissant au milieu de chiens, cette jeune chatte a développé des comportements pour le moins inattendus. Une série de vidéos craquantes partagées sur les réseaux sociaux nous ouvre une fenêtre sur son quotidien aussi amusant que touchant..

Une famille habitant Philadelphie, dans l’Etat de Pennsylvanie (Etats-Unis), compte 4 adorables membres à fourrure : 2 chiens séniors et 2 chats. Le dernier à l’avoir intégrée est un chaton femelle au pelage roux et blanc, et répondant au nom de Dakota.

La jeune chatte apparaît dans une vidéo drôle et attendrissante, partagée récemment sur le compte TikTok “@pawswitharii”, consacré à ce joyeux quatuor, et relayée par Parade Pets .



@pawswitharii / TikTok

Mise en ligne le 5 août 2025 et ayant généré près d’un million de vues sur le réseau social, la séquence en question montre Dakota aux côtés de ses 2 amis canins Benji et Mickey.

On y voit d’abord Benji que l’on entend hurler à la manière d’un loup, puis la jeune chatte tentant de l’imiter. A force de grandir entourée de chiens, la minette est manifestement en train d’adopter des habitudes et des traits de caractère typiquement canins.

Dakota a aussi un grand frère félin bienveillant

Toutefois, pour rééquilibrer le tout et aider Dakota à préserver son identité féline, elle peut compter sur Menace, l’autre chat de la maisonnée. Le matou à l’épaisse fourrure tigrée s’est d’ailleurs pris d’affection pour sa petite congénère dès son arrivée. On peut s’en rendre compte dans une autre vidéo (ci-dessous), où il se montre très protecteur et tendre à son égard.

Dakota reste donc fidèle à sa nature de chat, tout en assumant son côté canin développé au contact des bienveillants Benji et Mickey, mais il lui arrive aussi de se prendre pour un autre animal, encore plus surprenant. En effet, elle donne parfois l’impression de se glisser dans la peau d’un suricate en se dressant sur ses pattes arrière, comme le montre cette 3e vidéo :

Chat, chien ou suricate, une chose est certaine ; Dakota est heureuse et épanouie au sein de cette famille où tout le monde l’aime.