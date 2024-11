Une femme inquiète pour la sécurité d’un chaton sur la route arrête sa voiture afin de l'aider

Depuis quelque temps, Valeria entendait parler de nombreux chats errants qui se faisaient renverser par des automobilistes sur la route. Elle s’est donc mise à conduire de façon plus prudente, mais surtout à ouvrir les yeux au cas où elle verrait l’un d’eux. Cela lui a permis de secourir un chat en bien mauvaise posture.

Valeria, une blogueuse suivie par des milliers d’internautes sur les réseaux sociaux, a récemment mis sa notoriété au service d’une bonne cause. Elle a partagé le récit de son nouveau chaton, Sammy, qu’elle a sauvé d’un destin tragique.

L’influenceuse fitness vit à Dubaï, aux Émirats arabes unis, comme l’a mentionné Cole & Marmalade. Comme beaucoup d’autres, la ville connaît une recrudescence de chats errants et ils sont nombreux à se retrouver sur les routes très fréquentées. Plusieurs ont déjà perdu la vie en se faisant renverser.

Une mission de sauvetage

Valeria craignait qu’une telle situation lui arrive un jour et a commencé à rouler plus doucement en voiture. Elle faisait aussi très attention autour d’elle au cas où un félin aurait besoin d’aide. Un jour, elle a aperçu un jeune tabby slalomer sur la route. Terrorisé, il se réfugiait sous les véhicules, lesquels étaient d’abord à l’arrêt et ont finalement redémarré.

Par chance, l’animal a quitté la route sans se faire heurter, sous le regard effaré de Valeria. Laquelle est déterminée à le mettre en sécurité. Après s'être garée, un homme lui a indiqué dans quelle direction il avait vu le chaton filer et Valeria l’a retrouvé. Elle est parvenue à le récupérer, puis l’a fait grimper dans sa voiture. Le quadrupède ne le savait pas encore, mais sa vie allait changer à partir de cet instant.

Une maison pour toujours

Quand sa bienfaitrice l’a récupéré, les choses étaient déjà claires pour elle : il faisait partie de sa famille. Comme une évidence, elle a décidé de lui faire une place dans sa maison et l’a présenté à son autre chat, Melissa, de qui il est devenu insupportable.

Sammy, comme elle l’a nommé, n’aura plus jamais à subir la détresse vécue le jour de son sauvetage. Il est désormais en sécurité aux côtés de son humaine aimante.

