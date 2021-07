Ce chat, victime de 3 coups de feu en un an, est né sous une bonne étoile !

En seulement quelques mois, Teddy a été blessé plusieurs fois par des balles. Ces attaques auraient pu lui coûter la vie...

Teddy, 2 ans, est doté d'une chance incroyable. Il a déjoué la mort à diverses reprises.

La première balle qu'il a reçue l'a atteint au niveau de la queue. Quelques semaines plus tard, il a de nouveau été attaqué et blessé au même endroit. Et comme le dit le dicton populaire : « Jamais 2 sans 3. »

En mai, un individu a tiré sur son estomac avec une arme à air comprimé. Cette dernière agression a été la plus redoutable, rapporte Daily Star. Lauren Williams, sa propriétaire, l'a découvert dans un état catastrophique.

© SWNS

Un chat indestructible !

« Il ne pouvait pas bouger et était allongé dans une flaque de sang. Il y avait beaucoup de sang. Il criait. C'était déchirant », a expliqué l'Anglaise de 27 ans. « Il a dû être abattu à proximité et est retourné dans le jardin où je l'ai trouvé. »

Teddy a été transporté d'urgence dans une clinique vétérinaire où il a reçu les meilleurs soins. Visiblement, son ange gardien a réalisé un excellent travail. Par chance, ses organes vitaux ont été épargnés. Le félin a eu la vie sauve et a pu rentrer à la maison.

© SWNS

Lauren Williams, soulagée, l'a comparé au personnage indestructible interprété par le célèbre acteur Arnold Schwarzenegger dans le film Terminator.

© SWNS

Après avoir survécu à 3 fusillades qui auraient pu lui être fatales, Teddy se porte très bien. Mais désormais, il ne sort dans le jardin qu'en compagnie des membres de sa famille, lesquels veillent attentivement sur lui. Les attaques, dont il a été victime, font l'objet d'une enquête.