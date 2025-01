Un adorable chaton fait sensation avec sa position de sommeil insolite (vidéo)

Nos compagnons aux longues moustaches et pattes de velours ont le don de trouver des positions étranges pour dormir. Sur TikTok, la vidéo d’un chaton faisant la sieste est devenue virale, en raison de sa pose singulière…

Les chats sont réputés pour leur souplesse légendaire et ressemblent à de véritables contorsionnistes professionnels quand ils dorment. Il n’est pas rare d’observer ces champions de la contorsion se tordre de manière étrange, lorsque sonne l’heure de la sieste.

Au cours du mois de novembre, un chaton a révélé ses talents au monde entier et est devenu célèbre sur le réseau social TikTok. Sa propriétaire a publié une vidéo sur son compte @jordyn.2.0, dans laquelle on peut le voir être allongé sur le canapé avec les pattes arrière en haut et les pattes avant en bas. Sa petite tête est cachée entre 2 coussins.

Bien que sa maîtresse caresse l’extrémité de ses membres, le jeune animal ne bouge pas d’un poil et continue de se laisser bercer par les bras de Morphée. Il est visiblement très bien installé pour savourer une bonne sieste !

Près de 4 millions de vues

Le clip, relayé par le média Newsweek, a été vu 3,9 millions de fois depuis sa mise en ligne et reçu plus de 628 000 mentions « j’aime ».

« Voilà comment tu dors quand tu n’as pas de factures à payer », écrit avec humour un internaute. « Être un chaton est un travail difficile », commente un autre. « J’ai essayé de dormir de cette façon, mais j’ai eu mal au cou quand je me suis réveillé », déclare en riant une autre personne.

Comme le rappellent nos confrères d’outre-Atlantique, nos amis félins dorment 12 à 16 heures par jour en moyenne, lorsqu’ils sont adultes. Encore plus quand ils sont chatons ou seniors !

© @jordyn.2.0 / TikTok (capture d'écran)

En règle générale, ils profitent de plusieurs siestes au cours de la journée, qui ne durent pas plus d’une heure, poursuit Newsweek. Ils sont généralement plus actifs au lever et au coucher du soleil.

Avez-vous déjà vu votre matou piquer un roupillon dans une position étrange ? Partagez votre expérience dans les commentaires !