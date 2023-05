Ce chat très bruyant fait sensation avec son étonnante façon de réclamer à manger (vidéo)

Dès qu’il s’est rendu compte que son humain se servait dans le réfrigérateur, un chat s’est empressé de le rejoindre pour réclamer sa part. Il l’a fait en se montrant particulièrement insistant et en s’assurant d’être entendu.

Certains chats sont plus discrets que d’autres et donnent rarement de la voix. Ce n’est pas du tout le cas de celui dont il est question ici.

Il est le protagoniste d’une vidéo surprenante et amusante, très vite devenue virale sur TikTok après y avoir été partagée le 17 mai dernier. Elle totalise, en effet, plus de 40 millions de vues sur le réseau social et est relayée par PetHelpful.

Le compte TikTok appartient à Ollie Donovan, qui le consacre habituellement à son activité dans la vente de vêtements. De temps en temps, il y publie un petit aperçu de son quotidien, notamment avec ses 3 fidèles compagnons. Il s’agit d’un chat, donc, mais aussi de 2 chiens. Un Berger Australien et un Golden Retriever en l’occurrence.

Dans la vidéo qui nous intéresse, on voit d’abord le jeune homme ouvrir le réfrigérateur pour en sortir un encas. Le voyant faire, le chat et le Berger Australien se précipitent vers lui en regardant fixement le plat, dans l’espoir d’en recevoir une petite part.



@ollie.cdrdr / TikTok

Si le chien se contente d’observer la nourriture tant convoitée, le félin, lui, est bien décidé à faire savoir à Ollie Donovan qu’il a (encore) faim et qu’il n’a pas l’intention de se montrer patient. Il le fait de manière insistante et… bruyante !

Le chat pousse, en effet, un miaulement fort et étonnamment long, qui provoque un fou rire chez son humain.

« Les chats agissent toujours comme s’ils n’avaient jamais mangé »

Sa manière de réclamer à manger est assez peu courante et plutôt drôle. De nombreuses personnes y ont d’ailleurs réagi sur TikTok. L’un d’eux a ainsi comparé le cri de ce chat à des « sirènes d’alerte à la tornade ».

Quelqu’un d’autre a demandé pourquoi les chats « agissent toujours comme s’ils n’avaient jamais mangé auparavant ». Un 3e internaute a, quant à lui, souligné « le fait qu’il ne s’est arrêté [de miauler] que parce que [son maître] a commencé à rire ».