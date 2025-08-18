Ce chat tente par tous les moyens d’échapper à son rendez-vous chez le vétérinaire et termine sur le sommet d’un meuble inatteignable (vidéo)

Cody est un chat intelligent qui sait montrer ce dont il a envie et ce qu’il ne veut pas faire. Il y a quelque chose en particulier qu’il n’aime pas faire : se rendre chez le vétérinaire, y compris pour une visite de routine. Sa maîtresse était vraiment désespérée la fois où elle l’a retrouvé perché sur un meuble de sa cuisine.

Peu de chats apprécient les visites chez le vétérinaire, mais certains s’en accommodent, racontait PetHelpful. Récemment, anticipant une visite dans sa clinique, il a agi en chat intelligent, et a trouvé la meilleure des cachettes. Sa maîtresse l’a retrouvé, mais impossible de l’attraper. Seule solution : remettre à plus tard le rendez-vous médical.

@itscodycat / TikTok

Le désespoir d’une maîtresse

La vidéo postée sur le compte TikTok « @itscodycat » transmet bien toute la détresse de cette propriétaire qui garde le petit espoir que son félin vienne enfin vers elle. Cody le chat, on le voit, n’a aucun remord quant à sa façon d’être à ce moment-là. Pourquoi quitterait-il son si confortable perchoir pour se rendre dans le pire endroit sur terre à ses yeux ?

@itscodycat / TikTok

Selon sa propriétaire, Cody n’a pourtant pas eu de mauvaises expériences chez les professionnels, mais son tempérament récalcitrant l’amène systématiquement à fuir le moment fatidique du départ. Pas une fois le processus n’a pu se réaliser sans difficulté.

« On peut aussi bien reprogrammer »

Les internautes sont nombreux à prendre la parole à la place du chat, qui fait preuve de beaucoup de culot à leurs yeux. Son regard semble dire « On peut aussi bien reprogrammer » pour certains. D’autres imaginent que le félin, s’il pouvait parler, dirait la phrase suivante : « Ça sent le mensonge et la trahison par ici ». Prudent et impertinent, Cody amuse toutes les personnes qui croisent son minois sur le réseau TikTok.

A lire aussi : 5 semaines après son énigmatique disparition, une chatte rentre chez elle tout aussi mystérieusement, amaigrie mais saine et sauve

@itscodycat / TikTok

Du soutien pour la pauvre propriétaire

On imagine aisément la peine de cette propriétaire qui tente par tous les moyens de faire redescendre son chat de ce meuble inaccessible, y compris à l’aide d’un escabeau. Une internaute lui suggère gentiment : « Envoyez la vidéo à la secrétaire LOL ». En effet, la justification serait toute trouvée avec cette preuve en direct.

La compassion est aussi présente chez les internautes, dont une qui ajoute par exemple : « Mon amie est vétérinaire et elle a du mal à emmener son propre chat dans sa propre clinique ! ». Cette propriétaire n’est pas la seule, bien au contraire, et nos minets auront toujours assez de créativité en eux pour éviter ce genre de moments.