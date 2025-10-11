Ce chat sénior atteint de multiples problèmes de santé vient de recevoir une belle nouvelle après plus d’une année d’allers-retours à la clinique vétérinaire

Archie a vécu ces derniers mois au sein de la SPCA du comté de Bucks, en Pennsylvanie (États-Unis). Les fans du chat ont pu suivre ses aventures sur sa page Facebook, notamment la belle nouvelle qui est arrivée le concernant tout récemment. Après près d’une année passée dans une famille d’accueil, Archie va enfin pouvoir s’installer dans son « vrai » chez lui. L’émotion a été forte du côté des bénévoles évidemment.

L’état de santé d’Archie était critique lors de son sauvetage, ayant eu lieu devant un cabinet vétérinaire. Newsweek expliquait : « Il était malade d’une infection des voies respiratoires supérieures, d’une infection à l’oreille, et il avait l’air très faible ». Les bénévoles ont soigné le félin durant plusieurs semaines, avant de l’orienter vers une famille d’accueil. Ces mois ont été à la fois durs et formateurs pour Archie, qui a pu voir la ligne d’arrivée tout récemment.

Bucks County SPCA / Facebook

Un quotidien rythmé par des rendez-vous médicaux

Durant 9 mois, Archie et sa mère d’accueil bénévole ont fait des allers-retours à la clinique vétérinaire. Le félin sénior devait être soigné pour ses soucis de santé. Des traitements adéquats lui ont été prescrits, à suivre à la lettre pour soigner ses infections. Pour finir, le chat a subi une chirurgie dentaire pour extraire les dents en mauvais état dans sa bouche déjà endommagée.

Bucks County SPCA / Facebook

« Aussi joueur qu’un chaton »

Kelly, la bénévole en charge d’Archie est toujours restée positive le concernant. En effet, elle exprimait : « Malgré son statut de senior et ses problèmes de santé, il pouvait être aussi joueur qu’un chaton avec un jouet baguette ».

Bucks County SPCA / Facebook

Un dénouement qui réchauffe les cœurs

Après 9 mois passés chez Kelly, Archie a découvert la suite de son histoire. En effet, Janet, une bénévole de la SPCA du comté de Bucks qui s’est occupé du félin à plusieurs reprises, a décidé de lui faire une place dans son cœur pour toujours. La nouvelle de cette « relation permanente » est arrivée sur Facebook, pour le plus grand bonheur des internautes qui suivaient depuis un long moment les aventures plus ou moins joyeuses d’Archie.

La première nuit dans sa nouvelle maison

Archie a été encouragé par sa communauté. Son refuge s’est dit « ravi d’avoir pu partager son histoire d’adoption ». Son histoire a débuté dans une caisse déposée par ses anciens propriétaires désemparés devant une clinique vétérinaire et se poursuit dans des conditions bien plus sereines, dans son nouveau chez lui, auprès de cette bénévole l’ayant choisi.