Ce chat se rend tous les jours chez ses voisines pour une séance de massage personnalisée (vidéo)

Ce chat roux se rend tous les jours, dans le plus grand des secrets, chez ses voisines. Habituées à le recevoir, les jeunes femmes lui réservent le meilleur des accueils. Systématiquement, il revient chez lui avec le poils brillant et très doux. Les internautes se sont amusés devant ces images qui évoquent tous les stratagèmes que les chats sont prêts à mettre en place pour gagner un peu plus de bien-être.

Dans la vidéo partagée par l’utilisatrice TikTok « @leahgracediaries », le nom du chat en question est inconnu. Le félin présent sur les images n’appartient pas à la jeune femme qui le tient dans les bras, mais à des voisins. Devenu un habitué des lieux, il n’attend désormais qu’une chose lorsqu’il passe le seuil de la porte : être dorloté.

@leahgracediaries / TikTok

« Son regard dit tout »

En effet, les images sont lourdes de sens, avec un chat qui prend beaucoup de plaisir à être dorloté. Le texte sous la vidéo disait : « Il sait ce qui est bon pour lui ». Tout le monde est d’accord pour dire que le félin est bien accueilli dans cette maison qui n’est pas la sienne. C’est à l’aide d’une brosse à cheveux que le chat roux se fait une beauté entre les mains de son adorable voisine.

@leahgracediaries / TikTok

Un rendez-vous quotidien

Ce rendez-vous devenu quotidien à l’air de se faire dans le plus grand des mystères, racontait PetHelpful. Leah, qui publie la vidéo, explique que le chat a pris l’habitude seul et pense que ses propriétaires doivent être étonnés lorsqu’il rentre le soir avec un poil aussi brillant.

Le félin roux a bien compris à qui s’adresser dans son voisinage. La légende souligne aussi que la maison dans laquelle il se rend n’est habitée que par des femmes et est surnommée « la maison des filles ».

Des centaines de commentaires

Les internautes se sont beaucoup amusés en regardant les images de ce chat si épanoui. Beaucoup ont supposé que le félin est tombé sous le charme de l’« énergie féminine » du lieu. D’autres supposent que les propriétaires sont étonnés par l’« odeur de parfum » dont doit être imprégné la boule de poils.

On note aussi que les internautes font part d’histoires similaires, en témoigne ce commentaire : « Nous avons un chat très poilu qui sort beaucoup. Je remarque qu’elle n’a pas besoin de beaucoup d’aide pour son toilettage ces jours-ci ». Le chat qui se rend chez Leah n’est donc pas le seul à aller explorer d’autres possibilités dans son quartier.