Ce chat s’amuse comme un fou sur la plage où il a été sauvé lorsqu’il n’était qu’un chaton (vidéo)

Il y a environ un an, la vie de Friend a totalement basculé. La chatte a été trouvée dans une poubelle et aurait pu connaître un destin bien sombre si un bienfaiteur n'était pas intervenu pour la secourir. Depuis ce jour, son quotidien n'est que bonheur et aventure. Elle partage sa vie avec des propriétaires aimants qui ont décidé de lui rendre hommage en la ramenant là où tout a commencé.

Friend, une féline au pelage rayé, est entrée dans la vie de Courtnie et de Nate il y a un peu plus d’un an. Le couple de voyageurs parcourait l'Amérique et a croisé le chemin de la chatte sur une plage mexicaine. Depuis, cette dernière fait pleinement partie de la vie des globes trotteurs, ainsi que de celle de leur chien, Tonkins. Elle les accompagne dans chaque voyage, et l'un d'eux lui était d'ailleurs dédié.

Il y a quelques semaines, l'équipe rédactionnelle de Woopets présentait l'histoire de Friend . Elle avait été découverte avec le reste de sa fratrie par un homme qui travaillait à proximité de la plage. Ce dernier, qui avait repéré Courtnie et Nate au loin, était allé à leur rencontre pour leur demander s'ils étaient prêts à adopter l'un des félins. Le couple avait alors choisi la chatonne, l’embarquant ainsi dans son quotidien mouvementé.

@courtandnate / Instagram

Un voyage symbolique

Puisque les amoureux étaient en plein road trip à travers l'Amérique et qu'ils n'avaient pas prévu de rentrer chez eux entre-temps, Friend les a accompagnés dans leur voyage. Un an plus tard, ils ont décidé de la ramener là où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, sur la plage mexicaine. La féline était particulièrement familière de cet endroit et s'est mise à courir sur le sable .

Dans une vidéo partagée sur TikTok, on la voit s'amuser au bord de l'eau. Cette fois, elle n'est plus en détresse, car toute sa famille est à ses côtés. Elle joue avec son frère canin, sous le regard attendri de ses propriétaires. C'était comme si elle avait retrouvé « son ancien terrain de jeu », faisait remarquer un internaute dans la section des commentaires. Un retour aux sources symbolique, puisqu'il marque sa rencontre avec ses propriétaires.

À la fin de la vidéo, on voit Friend sauter dans le van de ses propriétaires. Elle sait que maintenant, peu importe où elle courra, elle aura un foyer chaleureux qui l’attendra à son retour : « Voilà à quoi ressemble le bonheur », assurait un internaute.