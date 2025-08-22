Ce chat patient et amical joue un rôle clé dans la formation des chiens d'assistance pour personnes sourdes

Frank n’est pas un chat comme les autres. Aux côtés de sa maîtresse, il participe activement à la formation de chiens d’assistance pour personnes sourdes. Un travail important et noble, qu’il accomplit avec calme et assurance.

Julie est éducatrice canin bénévole chez Hearing Dogs for Deaf People, une association britannique qui forme des chiens d’assistance pour personnes atteintes de surdité. Pour accomplir sa mission, elle peut compter sur l’aide précieuse de Frank, son chat à la robe colourpoint.



Il est, en effet, protagoniste du programme Cat Test mené par l’association. Son rôle consiste à interagir avec les chiens en formation pour jauger leur capacité à cohabiter avec des félins. L’équipe de Hearing Dogs for Deaf People peut ainsi savoir si le canidé peut être attribué à quelqu’un qui a un ou plusieurs chats.

Actuellement, Julie accueille un futur chien d’assistance appelé Kasper. La rencontre de ce dernier avec Frank s’est bien passée. Comme tous les tests menés dans le cadre de ce programme, leurs présentations ont eu lieu de manière progressive.



Le premier contact est toujours visuel ; une porte vitrée sépare les 2 animaux. Si Julie constate qu’ils restent calmes, elle leur permet de se rapprocher graduellement.

“Lorsqu'un chien s'approche de Frank, je peux dire par son langage corporel s'il est à l'aise avec lui, explique-t-elle à Bucks Free Pr ess . Tout au long de l’interaction, il reste libre de s’éloigner ou de quitter la pièce.”



“Frank est parfait pour cette mission”

Quand la rencontre est positive, le chat montre des signes clairs de détente et laisse le chien le renifler. Dans le cas contraire, l’association place tout simplement l’animal sur la liste des chiens d’assistance à ne confier qu’à des personnes sourdes n’ayant pas de chat.

“Frank s'avère être un excellent ajout à notre équipe de formation, dit Rachel Broadley, qui supervise l’éducation des chiens chez Hearing Dogs for Deaf People. Ce n'est pas un travail qui conviendrait à tous les chats, mais en tant que garçon confiant qui aime les chiens et qui est déjà le meilleur ami du chiot stagiaire Kasper, Frank est parfait pour cette mission”.