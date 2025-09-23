  1. Woopets
  5. Ce chat ne peut plus se passer du tapis de course, au point d'en chasser sa maîtresse quand elle veut s'en servir (vidéo)

Ce chat ne peut plus se passer du tapis de course, au point d'en chasser sa maîtresse quand elle veut s'en servir (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Décidément, nos amis félins n’ont pas fini de nous surprendre… Chez sa maîtresse au Texas, un chat prénommé Oliver fait sensation sur TikTok grâce à une habitude pour le moins inattendue. Tandis que sa propriétaire cherchait à se remettre au sport en achetant un tapis de course, c’est lui qui s’est emparé de l’équipement pour en faire son terrain d'entraînement favori et quasi exclusif.

Illustration : "Ce chat ne peut plus se passer du tapis de course, au point d'en chasser sa maîtresse quand elle veut s'en servir (vidéo)"
© @oliver.goose / TikTok

Oliver est un adorable chat au pelage noir, vedette du compte TikTok @oliver.goose” où ses aventures quotidiennes sont suivies par près de 150 000 followers.

Il habite Austin dans l’Etat du Texas (Etats-Unis), avec sa propriétaire Ovya Barani. Récemment, cette dernière s’était offert un tapis de course pour faire de l’exercice et se maintenir en forme. Elle était loin de s’attendre à ce que cet accessoire sportif séduise un autre membre de la famille, Oliver en l’occurrence.

Illustration de l'article : Ce chat ne peut plus se passer du tapis de course, au point d'en chasser sa maîtresse quand elle veut s'en servir (vidéo)
@oliver.goose / TikTok

Au départ, j'avais acheté le tapis de marche pour moi, mais il s'y est immédiatement intéressé, explique, en effet, la jeune femme à Newsweek. Il a commencé par poser ses pattes avant dessus et, petit à petit, il s'est senti suffisamment à l'aise pour marcher, puis finalement courir dessus.

Ce qui n’était au départ qu’une simple envie de satisfaire sa curiosité s’est progressivement transformé en véritable passion pour le chat.

Une saine obsession

Le félin ne peut tout simplement plus s’en passer. Il l’utilise tous les matins, d’après son humaine. Oliver tient tellement à ses séances de course quotidiennes qu’il lui arrive d’en chasser sa maîtresse lorsqu’elle essaie de s’en servir. C’est justement ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous :

@oliver.goose

My pouch brings all the boys to the yard

? Original Sound - Unknown

Cette séquence est rapidement devenue virale. Mise en ligne le 30 août 2025, elle a généré 3,5 millions de vues à ce jour.

Ce n’est évidemment pas une mauvaise chose pour Oliver. Les précieuses minutes qu’il passe tous les matins sur le tapis de course lui permettent de se dépenser et contribuent donc à sa bonne santé, en prévenant la surcharge pondérale notamment. Il faudrait juste qu’il accepte de le partager avec sa propriétaire de temps en temps…

A lire aussi : La réaction émouvante d'un chat errant reconnaissant la personne qui le nourrit et qui revient le voir après une longue absence (vidéo)

@oliver.goose

? party 4 u - ?

