Ce chat n’a peur de rien, surtout pas des chiens voisins qui aboient sur son Dobermann (vidéo)

Entre tendresse et courage, cette improbable amitié fait fondre les internautes. Diesel, un majestueux Dobermann au cœur tendre, partage son quotidien avec un petit félin aussi audacieux qu’attachant. Leur complicité, née dès les premiers jours, s’est muée en un lien indéfectible, où chacun veille sur l’autre, parfois dans des rôles que l’on n’aurait pas imaginés.

Habitant La Quinta en Californie (Etats-Unis), Hanny Thomas compte un membre assez spécial au sein de sa famille. Il s’agit d’un magnifique Dobermann répondant au nom de Diesel. Elle lui consacre d’ailleurs un compte Instagram, “@diesel_dobie”, où les aventures du quadrupède sont suivies par 336 000 followers.

Ce chien est donc très populaire sur la Toile, mais il a aussi un petit fan club à la maison. Hanny Thomas a, en effet, adopté 2 adorables chatons, dont un mâle au pelage tigré appelé Wasabi.

Diesel était déjà adulte quand Wasabi et sa sœur sont arrivés. Très vite, une belle complicité s’est mise en place entre le canidé et les petits félins - en particulier Wasabi - qui ont bien grandi depuis.



diesel_dobie / Instagram

Hanny Thomas était ravie de voir les chats s’épanouir aux côtés de Diesel, qui s’est toujours montré bienveillant et attentionné à leur égard. “Diesel l'a élevé, lui et sa sœur, depuis qu'ils n'avaient que quelques semaines, et les 2 sont unis par un lien incroyablement fort”, dit ainsi leur propriétaire à Newsweek .

Elle ne s’attendait toutefois pas à voir les rôles s’inverser lorsque Wasabi a atteint l’âge adulte. Sans doute enhardi par la présence du chien à ses côtés, le chat a pris confiance et est devenu quelque peu intrépide, au point parfois de prendre les devants lorsqu’il estime que quelqu'un ou un animal s’approche un peu trop près de la maison.

“Qui protège qui ?”

La vidéo ci-dessous, postée le 3 août 2025 sur Instagram, montre à quel point le chien et le chat sont attachés l’un à l’autre, mais elle nous permet aussi d’avoir un aperçu de la hardiesse et de l’assurance débordante de Wasabi. On l’y voit effectivement réagir aux aboiements du chien des voisins. Loin de se cacher derrière Diesel, il s’empresse de se placer devant lui dans une posture de protection.

“Je me demande toujours qui protège qui”, peut-on d’ailleurs lire sur la vidéo en question, qui a récolté plus d’un demi-million de “j’aime” sur le réseau social.

Au-delà de cette scène à la fois amusante et attendrissante, c’est la merveilleuse amitié s’étant créée entre Wasabi et Diesel qui fait tout simplement chaud au coeur.