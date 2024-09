Ce chat très exigeant présente fièrement le luxueux studio que ses propriétaires lui ont "enfin" aménagé (vidéo)

Milo le chat est un grand amateur d’art, comme on a pu le découvrir dans un précédent article où il s'essayait à la peinture. Il est aussi extrêmement pointilleux en ce qui concerne le respect de son espace personnel et son petit confort. On se souvient ainsi qu’il n’avait pas vu d’un très bon œil l’arrivée de 2 congénères dans son « royaume ».

En membre très exigeant de la famille, il attendait de cette dernière qu’elle lui offre enfin une pièce à la mesure de son statut et de sa grandeur.

Ses humains n’ont eu d’autre choix que de se mettre au travail et le résultat a été dévoilé dans une vidéo – pleine d’humour comme d’habitude – partagée sur le compte TikTok qui lui est consacrée et relayée par PetHelpful. La voici :

On constate ainsi d’emblée que l’accès à la chambre de Milo The Chonk est un véritable privilège réservé à un cercle très restreint d’individus. Sur la porte, il est clairement mentionné que les chiens ne sont pas les bienvenus. Les chats appelés Poppy (c’est sa sœur à la robe noire) non plus.

La visite guidée à proprement parler peut ensuite commencer. Les portraits pompeux de Milo le disputent au riche mobilier agrémentant l’espace, entre arbres à chat, griffoirs, paniers douillets, lit, table de chevet, fauteuil, cheminée et même télévision où il peut regarder tranquillement « Bob l’éponge ».



Dans ce joli petit studio où tout est pensé pour son bien-être, Milo peut « enfin avoir un peu de paix loin du chaos de [ses] subordonnés ».

Seule ombre au tableau : Poppy !

Seul bémol pour le matou tabby, sa sœur Poppy n’a pas respecté l’interdiction dont elle fait l’objet et lui a ainsi fait l’affront de s’inviter dans sa chambre privée et de s’installer dans l’un de ses fauteuils. Quel toupet !



Milo The Chonk n’entend toutefois pas rester les pattes croisées et fait part de son intention de « prendre de meilleures mesures de sécurité pour la garder à l'écart ».

Il n’en oublie pas de parler de l’un de ses spots préférés, la plateforme fixée à la fenêtre en l’occurrence. Elle lui permet de « veiller sur la maison et de juger les voisins ».

