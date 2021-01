Ce chat kleptomane vole toute sorte d'objets pour les offrir à son propriétaire

Tous les jours, une chatte appelée China apporte des objets étranges à la maison pour les offrir à sa maîtresse. Cette dernière a fini par découvrir qu’ils provenaient de la propriété voisine.

Monica Vicéns avait accepté d’accueillir 3 chatons abandonnés, le temps de leur trouver de nouvelles familles. Elle était tombée sous le charme du plus petit d’entre eux, la seule femelle du reste, et décidé de la garder définitivement.

Elle qui avait déjà un chaton mâle de 4 mois répondant au nom de Waffles, l’a donc adoptée et appelée China, comme elle le raconte à The Dodo.

Quelques mois plus tard, Monica Vicéns et ses chats ont déménagé. Ils se sont installés dans une maison avec un grand jardin et, depuis, China a montré toute l’étendue de ses talents de chasseresse.

Si bien que sa propriétaire a dû fermer systématiquement toutes les issues, car à chaque fois qu’elle sortait, la chatte revenait avec un petit animal vivant. Elle le faisait tous les matins, comme si c’était sa mission, et déposait le « cadeau » devant Monica Vicéns en miaulant.

Malgré la fermeture des portes et fenêtres, China a réussi à sortir, mais cette fois-ci, elle ne ramenait plus d’animaux ; le félin apportait désormais des objets. Ses choix étaient très surprenants, allant des cigarettes aux tire-bouchons, en passant par les fléchettes.

Intriguée, Monica Vicéns a fini par connaître la provenance de ces étonnants présents. China les dérobait dans la maison voisine. Sa maîtresse prenait soin d’y remettre le butin, mais la chatte partait aussitôt le récupérer pour le lui « restituer ».

A lire aussi : Depuis sa prise en charge par une bénévole de 14 ans, ce chaton handicapé ne quitte plus sa propriétaire !

Monica Vicéns a alors rassemblé tous les objets dans un sac, qu’elle a laissé chez les voisins avec un petit mot d’explication. Ces derniers ne lui en ont pas du tout voulu et s’en sont même amusés.