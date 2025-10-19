  1. Woopets
  5. Tous les matins, ce chat affectueux réveille son compagnon canin avec de tendres petits coups de tête (vidéo)

Tous les matins, ce chat affectueux réveille son compagnon canin avec de tendres petits coups de tête (vidéo)


dans la catégorie Emotion

Les préjugés ont parfois la vie dure, et il est encore courant d’entendre que les chats et les chiens ne sont pas faits pour vivre ensemble. Pourtant, avec les bons gestes et un peu de patience, les 2 espèces peuvent parfaitement cohabiter. D’ailleurs, l’adorable routine matinale de Desi et Maisy en est la preuve vivante.

Illustration : "Tous les matins, ce chat affectueux réveille son compagnon canin avec de tendres petits coups de tête (vidéo)"
© @maisythemarshmallow / Instagram

Maisy une femelle Golden Retriever âgée de 5 ans. Avec ses maîtres, elle habite à Charleston en Caroline du Sud (États-Unis), et partage son quotidien avec Desi un beau matou noir. Selon la croyance populaire, les 2 boules de poils ne devraient pas être faites pour s’entendre. Pourtant, une vidéo récemment publiée sur TikTok, et reprise par Newsweek, nous prouve le contraire de la plus adorable des façons.

Illustration de l'article : Tous les matins, ce chat affectueux réveille son compagnon canin avec de tendres petits coups de tête (vidéo)
© @maisythemarshmallow / Instagram

On peut ainsi assister à la touchante routine matinale de Desi vis-à-vis de Maisy. En effet, comme l’indique la légende de la vidéo : “Chaque matin, Desi réveille [Maisy] avec des baisers” et l’on voit alors le félin au sombre pelage donner d’affectueux petits coups de tête à sa “grande petite sœur”. Comme tous les propriétaires de chats le savent, ces attentions sont une belle marque d’affection chez les félins.

@maisythemarshmallow

Morning kisses ???? #goldenretriever #catanddog #cutepet

? original sound - blipstudio

Pour en arriver à une telle complicité, les maîtres des 2 boules de poils ont sûrement suivi les conseils des experts qui recommandent d’introduire progressivement le nouveau compagnon à 4 pattes. Idéalement, les 2 animaux doivent d’abord être dans des pièces séparées pour éviter les contacts directs. Ensuite, la première rencontre doit se faire par l’odorat, afin de familiariser chacune des boules de poils à l’odeur de l’autre. Cela peut d’ailleurs passer par un échange de couchage ou de jouets.

@maisythemarshmallow

Every morning Desi wakes me up with kisses ?? #catanddog #goldenretrieverlife #goldenretriever #goldensoftiktok #morningkisses #catkiss #dogkisses

A lire aussi : Son chaton souffre, cette chatte errante marche droit vers la clinique vétérinaire pour le sauver (vidéo)

? Sparks - Coldplay

Cette technique d’introduction permet de réduire le stress et de renforcer l’attachement de façon sûre et contrôlée. Ainsi, lors de la rencontre physique, le moment devient plus agréable pour les 2 animaux et il y a moins de risques de rejet.

Desi et Maisy sont donc la preuve vivante qu’avec les bons gestes et un peu de patience, les chats et les chiens peuvent parfaitement cohabiter, et même devenir les meilleurs amis du monde.

