Ce chat excité à l'idée de randonner adopte une posture de chien dans la voiture (vidéo)

Sur son compte TikTok, une jeune femme se faisant appeler « @jkfanny » se présente comme étant une « maman de Maine Coon » et une passionnée de voyages. Les vidéos qu’elle a postées jusqu’ici ne sont pas nombreuses, mais plusieurs d’entre elles nous permettent de constater que son amie féline partage son goût pour les aventures et la découverte.

@jkfanny l’emmène d’ailleurs assez souvent en randonnée. Toutes 2 ont un site de promenade préféré auquel elles se rendent en voiture. Avec le temps, la chatte Maine Coon a appris à reconnaître cet endroit lorsqu’elle s’en approche et réagit en conséquence.



@jkfanny / TikTok

La quadrupède déborde d’enthousiasme et d’excitation dès qu’elle comprend qu’elle est sur le point d’arriver à sa destination. L’idée de renouer avec son activité favorite aux côtés de son humaine la met dans un tel état d’euphorie qu’elle troque son identité féline contre le costume de chien qu’elle endosse comme par magie.

Vêtue de son joli harnais de randonnée rose et installée sur le siège passager, elle se dresse sur ses pattes arrière et observe l’extérieur par le pare-brise et la fenêtre, exactement comme le ferait un chien. Elle sort même le nez par l’étroit espace laissé par la vitre abaissée pour mieux sentir les odeurs ambiantes et va jusqu’à remuer sa queue touffue. C’est ce que l’on peut voir dans la vidéo ci-dessous, que relaie PetHelpful :

« Sa réaction chaque fois que nous arrivons à l’entrée du sentier »

Cette scène amusante et attendrissante, sa propriétaire y a droit systématiquement. Cette dernière explique, en effet, dans la vidéo qu’il s’agit de « sa réaction chaque fois que nous arrivons à l’entrée du sentier ».

On peut imaginer à travers ses images le plaisir que procurent ces virées en pleine nature à cette majestueuse Maine Coon. Une autre vidéo la montre d’ailleurs profiter de la randonnée en étant installée dans le sac à dos de sa maîtresse. La voici :

