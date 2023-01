Un chaton retrouvé en piteux état se bat pour survivre et surprend son entourage

On ne saura jamais comment Wicket, un chaton de quelques semaines, a pu se retrouver dans un tel état. Ses sauveurs ne comprennent pas comment elle a pu survivre à ce terrible calvaire. La chatonne était en fait une véritable battante, et elle n’allait pas tarder à le faire savoir.

Direction New York, aux États-Unis, pour découvrir l’histoire de Wicket : une chatonne trouvée près d’une poubelle à l’article de la mort, rapporte Love Meow. Les premières images de la féline témoignent de ses souffrances. Les bénévoles de Hearthside Cats ont, en tout cas, fait de leur mieux pour la soigner le plus vite possible.

Une vie dans l’errance particulièrement difficile

« Dès que nous avons posé les yeux sur elle, nous avons su qu’elle souffrait énormément. Ses radiographies ont confirmé qu’elle avait une mâchoire et une patte cassées. Elle ne pesait que 300 grammes » raconte Ashley Anderson, membre de l’association.

Ses sauveurs se demandent encore aujourd’hui comment la petite Wicket a pu survivre à de telles conditions. Ce qu’ils ignoraient en la rencontrant, c’est qu’ils venaient de tomber nez à truffe avec une véritable battante. La rage de vivre de Wicket va l’aider à surmonter tous les obstacles !

« Nous devions nous battre pour elle »

Pendant 2 semaines, la petite boule de poils a été nourrie « au jour le jour avec des antibiotiques, des seringues, et des médicaments contre la douleur ». Elle pouvait compter sur l’amour et le soutien de sa famille d’accueil, et sur le dévouement des vétérinaires.

Bien entourée, Wicket a réussi à prendre du poids et à guérir de ses blessures. Contre toute attente, elle n’a même pas eu besoin d’être opérée pour sa mâchoire et sa patte cassées. Une féline épatante !

Une volonté farouche de vivre

Après s’être battue de toutes ses forces, la chatonne âgée de 6 mois peut dorénavant profiter de la vie comme le font ses congénères. Jeux, courses et câlins font partie de son quotidien, et tous ses maux ont enfin disparu.

Elle vit aujourd’hui en compagnie d’une assistante-vétérinaire qui l’avait prise en charge pendant les moments difficiles. Wicket est la plus heureuse des félines : elle partage son nouveau foyer avec un autre chat, et reçoit tout l’amour dont elle a toujours rêvé !