Ce chat décide de "bouder" en voyant sa maîtresse caresser l'autre animal de la famille (vidéo)

Dans une logique anthropomorphiste, on a souvent tendance à prêter à nos animaux de compagnie des sentiments dont on n’a aucune preuve qu’ils existent réellement chez eux, comme la jalousie. En observant l’attitude « dépitée » de Zoey, une chatte cohabitant avec un chien et voyant sa maîtresse donner de l’affection de ce dernier, on pourrait effectivement croire qu’elle était jalouse à ce moment-là.

Sa réaction est visible dans une vidéo devenue virale sur TikTok, comptant 8,7 millions de vues sur le réseau social depuis sa publication le 15 novembre.

La séquence relayée par Newsweek montre tout d’abord la chatte regardant sa propriétaire pendant que celle-ci caresse le Golden Retriever, tout en tenant sa gamelle d’une patte. Le félin relâche ensuite son écuelle, puis tourne le dos à son humaine dans une posture que l’on pourrait prendre pour une expression de déception. C’est d’ailleurs dans ce sens que va la légende choisie pour accompagner la vidéo : « Le moment où tu réalises que tu n’es pas l’enfant préféré ».

Une chatte mise au régime

Bien entendu, sa maîtresse aime autant Zoey que le chien, qui sont tous 2 des membres à part entière de sa famille. D’ailleurs, les 2 animaux s’entendent très bien, comme on peut le voir dans d’autres vidéos partagées sur le compte TikTok dédié à la chatte de 2 ans et demi issue d’un refuge. Un compte intitulé « fatcat391 » et suivi par plus d’un demi-million d’abonnés.

@fatcat391 / TikTok

Une autre explication au comportement de Zoey, et qui semble plus proche de la réalité, est qu’elle serait déçue de voir sa gamelle désespérément vide. Souffrant d’obésité, la chatte a, en effet, été mise au régime afin de l’aider à perdre du poids.