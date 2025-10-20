Ce chat cherche désespérément sa sœur de cœur rendue au refuge, sa famille prend finalement une noble décision (vidéo)

Quand un lien unique unit 2 félins, les séparations peuvent être douloureuses. C’est ce qu’a découvert Olivia, en accueillant temporairement une jeune chatte qui a conquis le cœur de son aîné. Une situation touchante qui a donné lieu à un happy end comme on les aime.

Une vidéo, partagée le 27 septembre 2025 sur le compte TikTok “@gilbrideolivia” et relayée par Newsweek , montre un chat roux s’agitant autour d’un canapé, renversant une corbeille pleine de magazines et semblant chercher frénétiquement quelque chose.

Ce qu’il recherche, c’est un chaton femelle ayant récemment séjourné dans cette maison. Olivia, la propriétaire du matou, avait, en effet, été mère d’accueil pour une jeune féline calico provenant d’un refuge.



@gilbrideolivia / TikTok

En tant que famille relais, il s’agissait de garder le chaton en question pendant une période prédéfinie pour le socialiser, l’aider à apprendre les bases de la vie dans un foyer et ainsi le préparer à l’adoption par quelqu’un d’autre. Cette phase terminée, la jeune chatte a été restituée au refuge, comme convenu au départ.

Le chat adulte s’était toutefois énormément attaché à sa petite congénère. L’absence de cette dernière le perturbait, comme on peut le voir dans la vidéo citée plus haut, qui est devenue virale en générant 2 millions de vues et que voici :

Ramenée à la maison et adoptée

Son attitude a ému Olivia, mais pas seulement. Les internautes ont été nombreux à réagir à la scène et à supplier la jeune femme de reprendre le chaton, et donc de l’adopter.

Certains lui ont même adressé des critiques plutôt acerbes, lui demandant pourquoi elle prenait un animal pour le rendre par la suite. Heureusement, d’autres ont pris sa défense et rappelé l’importance du rôle que jouent les familles d’accueil. Grâce à celles-ci, les animaux sont mieux préparés à un nouveau départ et ont plus de chances d’être adoptés, tout en libérant des places dans les refuges.

Cette histoire a connu un heureux dénouement ; en accord avec son mari, Olivia a décidé de récupérer le chaton pour l’adopter.

Elle en a apporté la confirmation en postant une nouvelle vidéo le 29 septembre (ci-dessous), où on la voit acheter des accessoires pour sa petite protégée et découvre les retrouvailles de cette dernière avec son grand frère.

