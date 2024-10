Un chat aveugle découvre pour la première fois les joies de l’automne (vidéo)

Après avoir dû lutter pour sa survie, avoir vécu un échec d’adoption et perdu ses 2 yeux, Noey profite aujourd’hui de la plus merveilleuse des vies auprès de sa maîtresse. Celle-ci fait notamment de son mieux pour offrir à ce gentil chat aveugle de nouvelles expériences sensorielles. Dernièrement, elle lui a ainsi fait découvrir les joies de l’automne en le sortant en laisse dehors.

Depuis qu’il est né, le pauvre Noey a dû surmonter bien des épreuves. Lorsqu’il est arrivé au refuge en compagnie de ses frères et sœurs et de sa mère, ce gentil chat blanc n’était encore qu’un chaton. Malgré une grave infection des voies respiratoires supérieures et des vers pulmonaires, le minou a quand même eu la chance d’être adopté à l'âge de 8 semaines. Hélas, la joie n’a été que de courte durée : sa famille adoptive l’a rapidement retourné au refuge à cause de ses yeux troubles et de ses mictions incontrôlées.

Un « petit guerrier »

En voyant la détresse du pauvre minou, Heather Buchanan, une infirmière de l'Ohio (États-Unis) qui a l’habitude d’héberger des animaux en famille d’accueil, a tout de suite décidé de lui tendre la main. « Il était très effrayé et s'accrochait à l'épaule de l'employé du refuge lorsqu'ils le tenaient », a expliqué Heather à Newsweek.

Ses yeux étaient violets et gonflés par l'inflammation et il n'avait pas pris de poids depuis 6 semaines. Noey était visiblement malade et avait besoin d’aide.

Malgré les médicaments prescrits par les vétérinaires du refuge, l'état de Noey ne s'est pas amélioré. Le pauvre chat souffrait en réalité d'une maladie rare appelée péritonite infectieuse oculaire féline (PIF) qui pouvait lui être fatale.

La décision de lui retirer les yeux a finalement été prise et après une intervention chirurgicale et 84 jours de traitement rigoureux, le petit chat s'est miraculeusement rétabli. C’est alors que Heather, conquise par le courage de cette petite boule de poils, a décidé d’adopter Noey. « Je suis si fière de mon petit guerrier », a-t-elle assuré avec émotion.

Un véritable explorateur

Malgré la perte de ses yeux, Noey s'est depuis remarquablement bien adapté à son environnement et grâce à ses sens aiguisés, il parvient à s’orienter parfaitement. « Il tape de la patte de manière très subtile en marchant pour trouver son chemin. Il utilise ses moustaches comme un morse et tâtonne autour de lui. Ses oreilles bougent continuellement comme un sonar. », a expliqué Heather.

Heather fait souvent découvrir à Noey de nouvelles expériences sensorielles. La dernière en date a été de l’emmener dehors pour lui faire découvrir l’automne pour la première fois. Dans la vidéo Instagram immortalisant ce touchant instant, on voit ainsi le chat qui peut sentir l’air frais, entendre le clapotis de l'eau, sauter dans les feuilles, sentir de nouvelles odeurs… Noey semble apprécier énormément cette sortie !

Contrairement à ce que l’on pense souvent, prendre soin d'un chat aveugle comme Noey n’est pas si compliqué. En plus de l’amour et des soins habituels, il suffit de maintenir un environnement cohérent, de lui fournir une stimulation sensorielle et d'assurer sa sécurité et il sera le plus heureux des minous !