Quand les chiens rentrent du toilettage, le chat découvre leur nouveau look et sa réaction est sans appel (vidéo)

D’habitude, Kimchi s’entend bien avec ses frères canidés. Mais lorsque cette petite chatte les a vus rentrer à la maison après une séance chez le toiletteur, elle n’a pas du tout aimé croiser leur route ! C’est bien simple, elle ne les a même pas reconnus…

Lorsqu’il est question de changement, les chats sont rarement partants… La mésaventure qu'a récemment vécue Kimchi, une adorable chatte au pelage duveteux, en est un parfait exemple ! La minette qui partage son quotidien avec ses humains mais aussi avec 2 frères canins, n’a vraiment pas approuvé la dernière fantaisie capillaire de ces derniers et elle n’a pas hésité à le leur faire savoir !

Une réaction hilarante

Dans une courte vidéo TikTok relayée par Parade Pets, on constate à quel point la petite chatte ne supporte pas le nouveau look de ses frères après leur séance de toilettage. Elle arque le dos, hérisse le poil et montre des signes visibles de stress. Kimchi se demandait peut-être qui étaient ces inconnus ou si elle était la prochaine à passer sous les ciseaux du toiletteur.

Cette réaction épidermique a, quoi qu’il en soit, beaucoup amusé les internautes qui ont laissé divers commentaires hilares sous la vidéo.

« Le chat a dit : "Vous êtes tous hideux" », a par exemple écrit une personne. « Elle ne les connaît pas. Dangereux, les inconnus », a ajouté une autre. Un troisième spectateur a partagé une histoire comparable, en plaisantant : « Le chat réagit de la même manière que ma sœur et moi la première fois que mon père s'est rasé la barbe quand nous étions enfants. » Effectivement, avec tous ces poils en moins, Kimchi n’a peut-être pas reconnu ses frères !

© @keeshlife / TikTok

Les raisons possibles de cette désapprobation

D’aucuns pourraient penser qu’il s’agissait d’une réaction de surprise. Malheureusement, la minette a mis un certain temps à se remettre de la nouvelle coupe des chiens de la maison, continuant de refuser à s’approcher d’eux.

@keeshlife Replying to @alliturner95 my poor dogs. they don't understand what they did wrong???? and my poor cat thinks her siblings got replaced or somethin???????? #cats #dogs ? original sound - KeeshLife

Si ce rejet peut laisser perplexe, il a néanmoins une explication. Les chats ont certes besoin d’habitudes et refusent le changement, mais ils ont aussi un odorat particulièrement développé. Comme certains internautes l'ont noté dans les commentaires, Kimchi réagissait probablement à la nouvelle odeur émanant de ses frères canins fraîchement toilettés. Ou peut-être a-t-elle vraiment détesté ce nouveau look ? Après tout, elle a bien le droit d’avoir son opinion…