Ce chat a trouvé une manière touchante et originale de saluer son maître lorsqu’il rentre à la maison (vidéo)

Nos amis les chiens sont réputés pour nous « faire la fête » lorsque nous sommes de retour à la maison après une période d’absence plus ou moins longue. Ils nous sautent dessus, remuent la queue dans tous les sens et nous accordent parfois de tendres léchouilles. Mais qu’en est-il des chats ? Sont-ils heureux de nous revoir, eux aussi ? Stratos Tinellis, lui, n’a pas vraiment eu besoin de se poser la question.

Ce jeune homme a posté une vidéo sur TikTok le 20 février dernier, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle est devenue virale en un rien de temps ! Comme le rapportait PetHelpful, plus de 6 millions d’internautes l’ont visionnée, et le petit chat roux de Stratos n’y est clairement pas pour rien…

@stratos_tin / TikTok

Un félin au comportement « simiesque » !

Lorsque le jeune homme franchit la porte de son appartement, son ami à fourrure ne se contente pas de miauler pour lui dire bonjour, comme le font certains de ses congénères. Il se met tout bonnement à lui grimper dessus, comme le ferait un petit singe ! Il finit son ascension en atteignant le visage de son maître, contre lequel il se frotte avec beaucoup de tendresse.

A lire aussi : Une femme offre l’hospitalité à une chatte enceinte, elle donne naissance à ses petits 24 heures plus tard (vidéo)

Ce rituel, à la fois drôle et craquant, aurait de quoi rendre jaloux bon nombre de propriétaires de félins ! Et si l’on en croit les commentaires de la publication TikTok, c’est ce qu’il s’est passé. Selon un internaute, cette scène représente « un amour pur et sincère ».

En réalité, Stratos a beaucoup de chance : que sa journée soit bonne ou mauvaise, son chat adoré lui réserve toujours un accueil des plus chaleureux. Nous aimerions volontiers connaître son secret, nous aussi !