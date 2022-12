La vidéo d'un singe-écureuil à califourchon sur le dos d'un chat ravit les internautes

C'est une amitié inter-espèce aussi belle qu'improbable qui a fait des millions de vues sur Twitter il y a quelques jours. Elle nous prouve, une fois de plus, que les animaux ont toujours le don de nous surprendre !

"C'est quelque chose que vous ne verrez que 3 ou 4 fois dans une vie !" : voici les mots qu'un internaute a choisis pour qualifier une vidéo publiée par @buttengebieden sur Twitter, le 13 novembre dernier.

NDTV revient sur cette scène, qui a été vue par plus de 2 millions de personnes. On y observe un chat noir et blanc en train de marcher sur le trottoir, mais il n'est pas seul...

"Le meilleur chauffeur de taxi"

Sur son dos se trouve un petit Saïmiri, aussi appelé Singe-écureuil, qui semble lui accorder toute sa confiance, et prendre plaisir à se laisser guider par son nouvel ami. Ce dernier a d'ailleurs été qualifié de "meilleur conducteur de taxi" par les utilisateurs du réseau social !

Ils furent tout aussi nombreux à qualifier cette scène d'"adorable", de "précieuse" et d''incroyable", ou encore à la comparer à de célèbres films d'animation Disney. L'un des internautes a même suggéré de nommer le chat "Uber", en hommage à ses prouesses exceptionnelles !

Il est clair que cette vidéo nous offre la preuve que les amitiés inter-espèces existent, et que leur caractère peu fréquent les rend encore plus belles. Nos amis les animaux n'ont pas besoin de la parole pour exprimer leur gentillesse et leur générosité...