L'odyssée de Princess Leia, une chatte courageuse à la recherche d'un abri pour ses 7 chatons Star Wars

L’histoire de Princess Leia et de ses 7 adorables chatons ravira à coup sûr les fans de Star Wars, de science-fiction, et les amoureux des chats ! C’est dans une galaxie lointaine, très lointaine, que cette maman chat et ses bébés ont fait des merveilles.

Il y a quelques semaines, une chatte débrouillarde et audacieuse se glissait dans la maison d’une famille inconnue, pour y trouver refuge pour sa progéniture. Princess Leia, de son nom, était en compagnie de ses 7 chatons. Tous ont ensuite été admis au Little Boo Rescue, un réseau de familles d’accueil basé dans l’État de l’Ohio, aux États-Unis.

La tribu Star Wars

Là-bas, la famille Star Wars n’est pas passée inaperçue, comme le rapporte Cole & Marmelade. Parmi les 7 chatons, Han Solo et Chewbacca étaient issus d’une portée différente, tandis que les 5 autres - Omega, Rey, Lando, Yoda et Vador - sont nés un peu plus tard. Han Solo et Chewbacca avaient déjà l’âge requis pour être adoptés, et n’ont pas tardé à s’envoler ensemble vers un nouveau foyer, à bord du Faucon Millenium !

Contrairement à la plupart des sauvetages, tous les chatons Star Wars ont facilement trouvé une famille. La créativité de leurs parents d’accueil y était certainement pour quelque chose ! Vador et Yoda ont été adoptés ensemble à Columbus. Rey et Lando s’en sont allés, eux aussi. Omega, lui, s’est transformé en un superbe chat et coule des jours heureux, à roupiller au soleil.

Pour Princess Leia, l’heure de « briller » a sonné

Suite à cela, Princess Leia, mère de la portée, s’est lancée à la recherche de la famille idéale. « Cette chatte ne manquera pas de voler votre cœur avec son adorable ronronnement », ont écrit les membres du Little Boo Rescue sur Facebook en juin dernier.

A lire aussi : Une chatte "éteinte" car séparée de son humain retrouve goût à la vie grâce aux réseaux sociaux

« Leia a environ 2 à 3 ans. Elle a eu 2 portées à notre connaissance, mais heureusement, elle n’aura plus à subir cela. C’est à son tour de briller, désormais. Princess Leia préférerait une maison sans autre chat, mais elle adore les enfants. Elle est douce, câline, et adore ses parents d’accueil », ont-ils ajouté.

À ce jour, Princess Leia ne figure plus sur les annonces d’adoption du Little Boo Rescue. Une situation qui laisse penser que la féline s’est enfin envolée vers la galaxie de ses rêves…