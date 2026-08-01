Ce chat a élu domicile dans une église vieille de plusieurs siècles et il en est devenu la meilleure publicité (vidéo)

Il accueille les visiteurs, surveille les lieux et n’hésite pas à interrompre les offices quand l’envie lui prend. À St Olave’s, dans la City de Londres (Angleterre), Miaow n’est pas seulement un chat : c’est presque le patron !

À Londres (Angleterre), dans le quartier de la City, certains viennent admirer l’histoire de St Olave’s, l’une des plus anciennes églises de la ville, d’autres espèrent simplement croiser Miaow, un beau minou au pelage noir et blanc. De son vrai nom Wilberforce Beaumaris Cat, le petit félin est devenu la véritable star des lieux. Ici, c’est son territoire : il règne sur les bancs, surveille la cour et connaît chaque recoin de l’église mieux que personne.

Un gardien à moustaches au service de l’église

Compagnon du révérend Phillip Dawson, Miaow mène une vie réglée comme une horloge : siestes dans la salle de lecture (où il préfère le canapé à ses 3 lits officiels), repas servis à 19h30 précises par sa mystérieuse machine baptisée « R2D2 », et menu exclusivement composé de poisson. Gare à ceux qui oublieraient l’heure du dîner ! Miaow sait rappeler ses exigences avec un certain talent vocal, comme il le rappelle lui-même sur Facebook.

© Wilberforce Beaumaris Cat / Facebook

Mais son rôle ne se limite pas à être la mascotte des lieux. Véritable chasseur officiel de souris, il veille sur St Olave’s avec un sérieux tout félin. Grâce à lui, l’église a retrouvé sa tranquillité après une invasion de rongeurs, qu’il a traqués avec une efficacité redoutable.

Depuis son poste d’observation privilégié, il garde aussi un œil attentif sur le toit, prêt à repousser les éventuels assauts des corbeaux de la Tour de Londres toute proche.

© Wilberforce Beaumaris Cat / Facebook

Et lorsqu’il n’est pas en mission, Miaow aime faire partie du spectacle : il déambule entre les bancs, traverse parfois l’autel pendant les offices et vient saluer les visiteurs, comme s’il était lui-même chargé de l’accueil.

Un ambassadeur au poil !

Comme le rappelle OneCity London sur ses réseaux sociaux, derrière Miaow, le chat vedette de St Olave’s, se cache un véritable trésor historique de la City de Londres. Cette église vieille de plusieurs siècles, dédiée au saint viking Olav, a traversé les grands chapitres de l’histoire londonienne : le Grand Incendie de 1666, le Blitz, et la vie de Samuel Pepys (célèbre diariste, administrateur du Navy Board et parlementaire anglais), dont elle garde précieusement la mémoire.

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© Wilberforce Beaumaris Cat / Facebook

Aujourd’hui, Miaow est devenu l’ambassadeur à moustaches de ce lieu unique. Le minou a même son propre compte Facebook, où il partage avec ses « ouailles » ses aventures quotidiennes et les coulisses de sa vie de chat d’église.

En tant que mascotte de l’église, le minou attire des visiteurs venus parfois d’abord pour lui, avant de découvrir la richesse de St Olave’s. Alors, si vous êtes de passage, n’hésitez pas à dire bonjour à ce gentil matou en le gratouillant derrière les oreilles. Il sera ravi !

© Wilberforce Beaumaris Cat / Facebook

L’info Woopets – Comment caresser un chat ?

Si vous avez la chance de croiser Miaow lors d'une visite à St Olave's (ou toute autre mascotte féline lors de vos vacances), mieux vaut respecter quelques règles de savoir-vivre félin. Après tout, même une star aime qu'on respecte ses envies !