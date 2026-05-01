« Cat Dahmer, le fishnapper », son chat lui rapporte un poisson vivant, elle réussit à retrouver sa propriétaire et son habitat à 800 mètres de chez elle grâce à une annonce en ligne

À Capbreton, dans les Landes, un chat nommé Rocky a rapporté un poisson encore vivant qu’il avait pêché dans un bassin chez une voisine. Après l’avoir déposé dans un saladier rempli d’eau, la propriétaire du félin a publié une annonce insolite en ligne dans l’espoir de retrouver son foyer. Grâce à la magie des réseaux sociaux, l’animal aquatique a pu retourner dans son petit plan d’eau.

C’est une histoire tout à fait originale, rapportée par ici.fr. Vanessa, une Capbretonnaise, a récemment sauvé la vie d’un animal de manière inattendue. Comme l’expliquent nos confrères, son chat de 3 ans, répondant au nom de Rocky, a surgi sur la terrasse avec une proie inhabituelle dans la gueule : un poisson, dont la taille rappelle celle des animaux de bassin.

Lorsque le fin chasseur dépose sa proie au sol, Vanessa remarque qu'elle respire encore. Ni une ni deux, elle attrape un saladier, le remplit d’eau du robinet et y dépose le poisson qui reprend doucement ses esprits.

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« Petite annonce insolite »

Déterminée à sauver la vie de cet animal et à identifier son propriétaire, la Capbretonnaise a publié un message sur les réseaux sociaux : « Bonjour à tous. Petite annonce insolite. Mon chat a ramené hier soir un gros poisson rouge. Je présente mes excuses à la personne à qui il l’a dérobé, il ne semble pas blessé […] », peut-on lire sur Facebook.

Finalement, une habitante s’est manifestée. On apprend qu’il s’agit d’une voisine vivant à 800 mètres du domicile de Vanessa, et qu’elle possède un bassin avec des poissons. C’est ainsi qu’elle a pu récupérer son compagnon à nageoires sain et sauf !

Capture d'écran Facebook / Ici.fr

Sur les réseaux sociaux, cette histoire a amusé de nombreux internautes. Certains ont surnommé Rocky avec humour « Cat Dahmer, le fishnapper ».

« Incroyable histoire, qui se finit bien », conclut une utilisatrice de Facebook.

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Le conseil de Woopets : comment protéger les poissons de votre bassin ?

Pour protéger les poissons de votre bassin, il est essentiel de maintenir une eau propre et bien équilibrée (filtration efficace, changements partiels et réguliers d’eau, absence de produits chimiques nocifs…). Il convient également de veiller à une bonne oxygénation, notamment en installant une pompe ou une fontaine.

De plus, les poissons peuvent être protégés des prédateurs, comme les hérons ou les chats, grâce à un filet ou des cachettes naturelles (rochers, plantes…).