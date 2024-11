Un chat perd son instinct de chasseur en rencontrant un cochon d’Inde pour la première fois (vidéo)

Une utilisatrice de la plateforme sociale TikTok a récemment partagé la rencontre entre son tabby roux, Tucker, et un cochon d’Inde. Ce premier rendez-vous s’est fait sous haute surveillance, puisque le félin est censé être un prédateur. Cette vigilance ne semblait néanmoins pas nécessaire, car la boule de poils est restée figée face à la petite bête.

La propriétaire du félin, nommée Julia sur les réseaux sociaux, a dédié son compte à Tucker et à son autre chat, Squid. Elle filme les aventures et les bizarreries de ses félins, pour le plus grand bonheur de ses 15 mille abonnés.

@juliaandtucker / TikTok

Une drôle de rencontre

Si les chats ont autant de succès sur internet, c’est parce qu’on ne s’ennuie jamais avec eux ! Ils sont amusants et Tucker, en particulier, sait comment faire rire sa communauté. Le félin se met constamment dans de drôles de situations ou est tout simplement amusant dans sa façon de se comporter.

Une vidéo de lui, relayée par Newsweek, est d’ailleurs devenue virale sur TikTok. Elle capture la rencontre entre le chat et un cochon d’Inde. Quand Tucker voit la boule de poils pour la première fois, il se fige instantanément sur place et semble particulièrement surpris par le rongeur : « La fois où Tucker a rencontré un cochon d'Inde et ça lui a brisé le cerveau », plaisantait la propriétaire du quadrupède.

A lire aussi : La famille d'un chat sénior adopte un chaton et reste sans voix face à leur merveilleuse complicité

Effectivement, le chat tigré semble avoir été totalement perturbé par la présence de l’autre petite bête, ce qui a fait rire les internautes : « Il a l'air tellement confus, la façon dont il tend le cou pour avoir une meilleure vue me fait vraiment rire » écrivait une internaute, « Redémarrage complet du système », badinait une autre personne.

Il est difficile de savoir ce qui se passait dans la tête de Tucker à ce moment précis, mais nul doute que sa rencontre avec le drôle d'animal ne l’a pas laissé indifférent !