"C’était tellement mignon", une bénévole émue lorsqu'elle surprend deux chatons se tenant la patte

Une scène émouvante ayant eu lieu dans un refuge a récemment fait fondre le cœur des bénévoles et des internautes. 2 chatons, qui ne se connaissaient que depuis peu, ont noué un lien si fort qu’ils semblaient incapables de se quitter. Leur geste tendre, capturé en photo, a rapidement fait le tour de la toile.

Colleen, adorable chaton femelle au pelage tigré, était arrivée au refuge de la Humane Society of York County, en Caroline du Sud (Etats-Unis), à l’âge de 13 semaines. Personne au sein de cette association ne connaissait son passé. La raison pour laquelle il lui manquait une grande partie de la queue était également un mystère.

Quoi qu’il en soit, la jeune chatte est vite attiré la sympathie des bénévoles grâce à son caractère enjoué et extrêmement sociable. Dès son admission, elle a voulu rencontrer tout le monde et se faire autant d’amis que possible.



Humane Society of York County

« C'est vraiment une petite fille très joueuse », dit d’elle Vicki, membre du personnel de la Humane Society of York County, à The Dodo.

Un jour, en entrant dans la chatterie, Vicki a assisté à une scène à la fois inattendue et pleine de tendresse. Colleen et le chaton du box voisin, qui répond au nom de Pedro Pascal (comme l'acteur chilo-américain), se tenaient la patte à travers les barreaux.

« C'était tellement mignon, et on aurait dit qu'ils faisaient un petit cœur avec leurs pattes », raconte la bénévole. La complicité qu’ils affichaient était telle qu’ils donnaient l’impression d’être issus de la même portée, alors que ce n’était pas le cas.

Pedro Pascal a rencontré l'amour, en attendant Colleen

Vicki a eu la bonne idée d’immortaliser ce moment en photo et de partager le cliché sur le compte Instagram de la Humane Society of York County, où la publication est rapidement devenue virale.

Quelques jours plus tard, Pedro Pascal a été adopté. Sa congénère était évidemment triste de le voir partir, mais elle a encore de nombreux chatons au refuge qui ne demandent qu’à être ses amis.

A lire aussi : Une femme s’inquiète pour son chat ayant un comportement dépendant après le décès de son propriétaire

Vicki et ses collègues espèrent qu’elle trouvera bientôt une famille aimante à son tour. « On dit toujours aux gens : si vous voulez avoir des chatons, autant en avoir 2, indique la bénévole. Ce n'est pas qu'on essaie de les pousser à avoir 2 chatons. C'est juste qu'ils vivent beaucoup plus heureux ensemble. »



Humane Society of York County