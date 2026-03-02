« C'était tellement beau de le voir se transformer », une femme gagne patiemment la confiance d’un chat errant et lui offre un foyer aimant (vidéo)

Après des semaines de patience et de douceur, Shea Maritato a réussi à gagner la confiance de Miso, un chat errant abandonné sur une base militaire. En découvrant qu’il avait été laissé derrière par sa famille, elle était encore plus décidée à lui offrir un foyer aimant où vivre en sécurité.

Au printemps 2024, Shea Maritato, une femme au grand cœur, vivait sur la base militaire de Fort Drum à Watertown, dans l’État de New York (États-Unis), lorsqu’elle a découvert Miso, un petit chat errant qui cherchait vraisemblablement de l’aide. Déjà impliquée dans le sauvetage des animaux de son quartier, elle l’a accueilli avec amour, faisant de lui l’un des 19 chats qu’elle a jusqu'à présent aidés.

La création d’un lien de confiance

La première fois que Shea a rencontré Miso, il était endormi sous son mobilier de jardin. « Un matin, je me suis levée tôt, je suis allée à la cuisine et j'ai vu un chat sortir en courant de sous une chaise. C'est là que j'ai compris qu'il devait s'y abriter. », a-t-elle confié à Newsweek.

© @the_feline_5 / TikTok

Dès ce jour, elle a construit un petit abri et y a laissé chaque jour de l’eau et de la nourriture. Au fil des 6 semaines suivantes, elle a commencé à gagner la confiance de Miso : il acceptait de se laisser caresser, mais pas encore de se laisser prendre dans les bras.

« À quelques reprises, j’ai ouvert la porte de la cuisine et il s’est aventuré timidement dans la maison avant de ressortir aussitôt. », a expliqué Shea.

© @the_feline_5 / TikTok

Un jour, elle a une nouvelle fois ouvert sa porte à Miso, le laissant entrer avant de la refermer derrière lui. « Il était un peu effrayé au début, mais il s'est vite adapté à la vie en intérieur », se souvient la jeune femme.

Une révélation choquante

Alors que le minou commençait à s’habituer à sa nouvelle vie, Shea l’a emmené chez le vétérinaire pour ses vaccins et a fait, à cette occasion, une découverte surprenante : Miso avait déjà été castré et pucé, mais toutes les informations concernant son ancien propriétaire avaient été effacées.

En se renseignant auprès du voisinage, elle a appris que Miso avait probablement été abandonné par une famille ayant déménagé avant son arrivée. Cette révélation l'a bouleversée, mais elle a renforcé sa détermination à offrir à Miso un foyer aimant pour toujours.

© @the_feline_5 / TikTok

« Chaque jour, il se sentait de plus en plus à l'aise à l'intérieur, et c'était tellement beau de le voir se transformer et faire à nouveau confiance aux humains », a-t-elle déclaré.

Aujourd’hui, Miso partage la vie de sa bienfaitrice, entouré de 4 frères et sœurs félins, au lieu de passer sa vie à l’extérieur, exposé aux rigueurs du nord des États-Unis.

Avec cette histoire, Shea espère inspirer d’autres passionnés d’animaux à aider les chats errants, ou même à leur offrir un foyer, comme elle a pu le faire pour Miso.