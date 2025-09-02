« C'est un peu une star maintenant », un chaton sauvé au milieu d'une route trouve une nouvelle famille grâce aux gendarmes

Seul, en plein milieu de la route, blessé et sous un soleil ardent, un chaton était en passe de connaître un funeste destin. Pourtant, comme par miracle, des gendarmes l’ont aperçu au cours de leur patrouille. N’écoutant que leur grand cœur, ils ont tout fait pour sauver la boule de poils. Mieux, l’un d’eux a même décidé de l’adopter.

Jean-Baptiste est un jeune gendarme de 29 ans, en poste à la brigade de Senlis, en Côte-d’Or. Alors qu’il opérait une patrouille avec un collègue sur une route près d'Aiserey, il remarque une petite forme en plein milieu de la chaussée. En s’approchant, les 2 militaires s’aperçoivent qu’il s’agit d’un chaton, couvert de sang et presque inconscient. Rapidement, les gendarmes essaient de contacter un cabinet vétérinaire. Seulement voilà, l’action se déroule un samedi après-midi en plein été. Après plusieurs appels, ils réussissent finalement à obtenir un rendez-vous chez un praticien de Saint-Usage, situé à environ 15 minutes.



© @Gendarmeriedelacotedor / Facebook

Lors de la consultation, le vétérinaire craint une commotion cérébrale et une grave blessure à la mâchoire. Pourtant, quelques jours après, le chaton âgé de 4 mois a miraculeusement recouvré la santé et ne souffre pas de séquelles. Néanmoins, sans puce pour l’identifier ni personne venant le réclamer, la boule de poils se retrouvait seule.

C’était sans compter sur la gentillesse de Jean-Baptiste, qui a complètement craqué pour son petit protégé. Enfin, sa petite protégée, car il s’agit en fait d’une femelle. Incapable de la laisser seule, il a donc tout simplement décidé de l’adopter. Depuis ce jour, le chaton est devenu une vraie coqueluche pour la caserne, comme l’explique son nouveau maître à France Bleu : “C'est un peu une star maintenant. Elle a été adoptée par tout le monde”. Certains habitants ont même déposé des objets, comme des jouets, pour combler le félin.



© @Gendarmeriedelacotedor / Facebook

Il ne restait plus qu’un détail à régler : comment appeler la rescapée ? Sur leur page Facebook, les gendarmes ont demandé l’avis des Côte-d'Oriens. Néanmoins, “il y avait beaucoup de propositions de jeux de mots avec 'gendarmerie' ou 'Genlis', alors que c'est une année en 'A'”. Jean-Baptiste a donc fini par trancher : la petite chatte s’appellera Anoukis. Il explique ainsi son choix : “C'est le nom grec d'une divinité égyptienne, la déesse qui amène la vie. C'est un nom qui lui va bien, qui a un rapport avec l'accident, mais qui n'est pas trop évident non plus”.

Un nouveau nom, pour une nouvelle vie entourée d’amour.