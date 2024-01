Après avoir été sauvé sur une route très fréquentée, Sticky le chat est devenu le héros d’une série de livres pour enfants

Sticky a survécu au pire. Ce chaton maltraité avait été collé au milieu d’une route fréquentée de l’Oregon (États-Unis) avant d’être secouru par Chuck Hawley, un homme au grand cœur. En plus de trouver un foyer aimant, le petit chat est devenu une source d’inspiration pour de nombreuses personnes, notamment à travers une série de livres pour enfants dont il est le héros.

C’est une histoire réconfortante que rapporte KPTV. Après un très mauvais départ dans la vie, un chaton nommé Sticky vit aujourd’hui aux côtés de l’homme qui l’a sauvé d’une terrible situation. Son histoire pleine de résilience et de gentillesse désintéressée a même inspiré de nombreuses personnes.

Un petit chat collé à la route

La belle histoire de Sticky le chat commence un matin d’octobre 2018. Alors qu’il se rendait au travail à Salem, dans l’Oregon, Chuck Hawley a vu quelque chose sur la route à quelques voitures devant lui. Vu que des véhicules passaient juste au-dessus, Chuck a pensé qu’il s’agissait d’un objet. En s’approchant, il a découvert qu’il s’agissait en fait d’un chaton assis au milieu de la route qui le regardait droit dans les yeux.

© Sticky The Kitty.com

« Je pouvais voir sa tête trembler, je savais qu’il était vivant. Alors j’ai freiné brutalement, j’ai arrêté la circulation et j’ai sauté pour l’attraper. Il s’est avéré qu’il était recouvert de ce que je décris comme du ciment de caoutchouc. Ses pattes arrière étaient collées à la route », se souvient Chuck.

Après avoir décollé le chaton de la route, l'homme a essayé de nettoyer autant que possible la colle de ses pattes, de sa queue et de son cou. Il a ensuite emmené la petite boule de poils chez le vétérinaire pour enlever le reste de la substance. Miraculeusement, la colle avait causé peu de dommages au chaton qui portait néanmoins des plaies perforantes dans le cou.

Aujourd’hui, ce chat baptisé Sticky va beaucoup mieux et il profite d’une vie confortable avec Chuck, qui l’a adopté.

© Sticky The Kitty / Facebook

Des livres pleins d’espoir pour promouvoir la gentillesse

L’histoire de Sticky ne s'arrête pas là. Partagé sur les réseaux sociaux, le récit de son sauvetage a suscité de nombreuses réactions. Il est rapidement devenu une histoire virale de gentillesse redonnant de l’espoir à des milliers de personnes qui ont retrouvé foi en l’humanité.

Cet engouement a inspiré Chuck dans l’écriture d’une série de livres pour enfants dont Sticky est le héros. Pour l’instant, 5 livres ont déjà été publiés et ils délivrent tous des messages d’espoir en insistant sur l’importance de demander de l’aide en cas de besoin.

« J’ai commencé à voir comment les enfants accrochaient à son histoire. J’ai vu l’occasion d’écrire un livre sur le fait de ne pas avoir peur de demander de l’aide », a déclaré Chuck. « On aurait dit que c’était ce que Sticky faisait quand il était assis au milieu de la route, demandant de l’aide. »

Désormais, Chuck se consacre à la diffusion du message qu’il a appris de Sticky, notamment à travers l’association qu’il a créée : la Sticky the Kitty Foundation dont le but est de diffuser la gentillesse envers les animaux et les humains.

© Sticky The Kitty / Facebook

« La vie est parfois très difficile pour nous tous. Peu importe qui vous êtes. Et c’est beaucoup plus difficile si vous n’avez pas d’espoir. », conclut Chuck.