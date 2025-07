"C’est la première fois de sa vie qu’elle se sent bien", une chatte errante perd 9 kilos et commence enfin à vivre pleinement sa vie

Bertha a vécu une vie d’errance, avant d’être capturée et emmenée dans un refuge animalier. « Je n’arrivais même pas à croire que c’était un chat, déclare Jemma Omidian, interviewée par The Dodo, elle ne pouvait pas mettre les pattes dans sa litière. Elle était incapable de faire sa toilette. Dès que je l’ai vue, j’ai su que je devais l’aider et la ramener à la maison. »

En effet, l’ex-va-nu-pattes souffrait d’obésité. Elle pesait plus de 13,5 kg ! Jemma, qui s’est constituée famille d’accueil, s’est donné pour mission de l’aider à retrouver un poids de forme. La pauvre Bertha pouvait à peine bouger, et tout le monde se demande comment elle a réussi à survivre dans la rue…

© The Dodo

Un lien fort

Jemma a commencé à promener la boule de poils pour l’habituer à faire de l’exercice. Au début, Bertha ne faisait que quelques pas à la fois. Quelques mois plus tard, la chatte a effectué des progrès énormes, pour le plus grand bonheur de sa bienfaitrice.

« Je me suis dit : "Oui, elle se toilette enfin !" Et j’ai su qu’à partir de ce moment-là, les choses allaient mieux », confie la bénévole. Bertha a fini par se déplacer avec plus d’aisance, mais aussi à monter et descendre les escaliers. Jemma était ravie de sa belle évolution, et ressentait une fierté immense.

Normalement, Jemma devait garder temporairement l’animal le temps de le remettre sur patte et de lui trouver la famille d’adoption idéale. Mais au fil du temps, une relation unique s’est nouée entre ces 2 âmes et Jemma a réalisé qu’elle « en était tombée amoureuse ».

© The Dodo

« C’est la première fois de sa vie qu’elle se sent bien »

Aujourd’hui, Bertha nage dans le bonheur. Elle savoure une vie paisible aux côtés de son adoptante, Jemma. Grâce à son soutien, la chatte pèse désormais 4 kg. Elle est tout simplement méconnaissable !

« Chaque pas, chaque étape importante m’a rendue si heureuse et si fière, conclut Jemma, c’est la première fois de sa vie qu’elle se sent bien. »