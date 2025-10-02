« C’est juste le plus petit de la portée » : une propriétaire découvre stupéfaite le petit animal qui s’est incrusté dans la portée de sa chatte (vidéo)

« Quelque chose n’avait pas sa place » se souvient Jennifer, la propriétaire de cette chatte qui vient de mettre bas. Pour la jeune maman féline, rien ne semblait anormal. Il a fallu que son humaine y regarde d’un peu plus près pour comprendre ce qu’il en ressortait.

Jennifer prenait soin des chatons de sa compagne féline lorsque son regard a été attiré vers une boule de poils nettement plus petite que les autres. Il ne s’agissait vraisemblablement pas d’un chat, la maîtresse l’a vite remarqué, indiquait Newsweek. Le problème à venir allait être de taille : comment redonner sa liberté à ce petit être ?

@jenniferjeirles / TikTok

« Elle n’était pas dérangée par ce petit quelque chose en plus »

La chatte ne voyait pas vraiment le problème, en atteste la vidéo postée sur le compte TikTok « @jeniferjeirles ». La propriétaire a signalé à sa chatte que « quelque chose n’était pas à sa place », mais la jeune maman bien tranquille avec ses bébés n’en avait pas grand-chose à faire.

@jenniferjeirles / TikTok

Il était comme le sien

La chatte était entourée de ses chatons nouveau-nés, et un animal tout à fait étonnant s’est glissé dans sa portée, un animal qui est habituellement l’ennemi des chats : un rongeur.

La maman et ses petits ont accepté le petit être tout naturellement, mais la propriétaire a dû prendre les choses en main pour éviter un attachement trop profond.

@jenniferjeirles / TikTok

Une action tout en délicatesse

La maîtresse expliquait en commentaire que le petit rongeur n’était évidemment pas un bébé de sa chatte et que sa place était dans son habitat naturel, autrement dit à l’extérieur de la maison. La généreuse maman avait sans doute aidé ce petit être, mais il était temps pour lui de rejoindre les siens.

Elle a dû procéder tout en délicatesse, poussant doucement les chatons de leur maman pour récupérer la toute petite bête logée contre le ventre encore rond de la chatte.

Des internautes inquiets, mais finalement rassurés

Les internautes ont tout de suite alerté la propriétaire sur la possibilité pour les chatons de contracter la toxoplasmose. Selon les vétérinaires, le risque est minime, ce qui devrait rassurer ceux qui s’inquiétaient le plus.

La propriétaire a ensuite donné des nouvelles de ce petit invité, qui a été raccompagné vers l’extérieur et a repris sa liberté avec beaucoup d’entrain. Finalement, tout est bien qui finit bien pour cette improbable tribu qui s’est apportée un soutien mutuel.