Bonne nouvelle pour Zara, chatte noire endeuillée par la perte de son chaton

L’attente est terminée pour Zara et ceux qui prenaient soin d’elle au refuge. Plusieurs mois après son arrivée, cette chatte a enfin trouvé la famille parfaite. En début d’année, elle avait été prise en charge après la perte de l’un de ses chatons.

Zara a rejoint ses nouveaux propriétaires, elle qui ne semblait intéresser aucun adoptant potentiel depuis son arrivée au refuge en janvier dernier, rapportait la BBC. Son récit, que nous relayions début août, avait bouleversé de nombreux internautes.

Âgée de 3 ans, cette chatte à la robe noire avait été découverte errante et frigorifiée, avec ses 2 chatons nouveau-nés. Hélas, l’un des jeunes félins était déjà décédé. L’autre a été adopté quelque temps plus tard, alors que Zara attendait désespérément d’avoir cette chance.



Recueillie par l’équipe de Stafford, Wolverhampton & District Branch de la RSPCA (Angleterre), elle était décrite comme « une fabuleuse mini panthère de maison » qui était « à la recherche de quelqu’un spécial ». Zara l’a finalement trouvé après tous ces mois d’attente et d’incertitude.

« Ravis qu'elle se soit installée avec sa merveilleuse nouvelle famille »

C’est un couple habitant non loin de là, à Tipton, qui a adopté Zara. La candidature de Clare et Carl Jones a été retenue par le refuge parmi les nombreuses autres parvenues après la médiatisation de son histoire.

Tracey Rogers, responsable à la RSPCA de Stafford, Wolverhampton & District Branch, se dit heureuse que l’animal ait trouvé un foyer aimant à proximité. Les demandes d’adoption provenaient des 4 coins du pays et même de l’étranger, certaines des Etats-Unis. « Zara n'avait pas vraiment envie de voyager aussi loin et nous sommes ravis qu'elle se soit installée à seulement quelques kilomètres avec sa merveilleuse nouvelle famille ; Carl, Clare et leurs 2 enfants ».

