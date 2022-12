Bloquée dans un conduit depuis une semaine, une chatte mobilise famille, entreprises locales et pompiers pour son sauvetage

Dans l’Yonne, une chatte prise au piège dans un conduit pendant plus d’une semaine a finalement été libérée, rapportait France Bleu le jeudi 22 décembre.

L’association de protection féline locale Les Amis des chats 89 parle de « miracle de Noël » pour qualifier ce beau sauvetage, réussi au prix d’une formidable mobilisation. Voisins, bénévoles, sociétés de la région et pompiers ont, en effet, joint leurs efforts pour secourir l’animal en détresse.

La chatte en question, appelée Saphya, ne venait d’être adoptée que depuis quelques jours. Elle s’était introduite dans un conduit d’évacuation dans l’appartement auxerrois de sa maîtresse, avant de se retrouver coincée dans la cloison abritant la tuyauterie au niveau du logement situé juste en dessous.

Le lundi 19 décembre, les pompiers ont pu la localiser à cet endroit au bout de 4 heures d’investigations. Le locataire de l’appartement où se trouvait la chatte tabby n’était pas chez lui, mais en vacances, et ne devait rentrer qu’après Noël.

Le lendemain, Saphya ne pouvait toujours pas être récupérée. Une entreprise locale spécialisée dans l’infiltrométrie et la thermographie, ainsi qu’une agence immobilière, sont également intervenues, déployant notamment une caméra endoscopique. Celle-ci a permis d’avoir un visuel sur l’animal et de s’assurer qu’il était toujours en vie.

Les nouvelles partagées mercredi par Les Amis des chats 89 étaient encourageantes. L’association annonçait, en effet, que le voisin donnait son feu vert pour l’intervention d’un serrurier et l’entrée à son domicile. De la nourriture et de l’eau ont été descendues jusqu’à l’emplacement de la chatte, qui a ainsi pu se nourrir et s’hydrater après des jours de privation.

Le soulagement après des jours d’efforts conjoints

La trappe de la baignoire a été ouverte, et il ne restait plus qu’à espérer que Saphya ressorte par cet accès. C’est ce qui s’est produit jeudi après-midi. C’était le grand soulagement pour le félin comme pour sa propriétaire et tous ceux qui ont pris part à cette haletante opération.

Secouée et ayant perdu du poids, Saphya était toutefois globalement en bonne santé, au vu de ce qu’elle venait de vivre. Elle devait tout de même être vue par le vétérinaire pour un examen de précaution.

Les amis des chats 89 / Facebook