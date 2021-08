Blessés et orphelins, ces 4 chatons restent soudés et se battent pour survivre ensemble

Les bénévoles d'un refuge pour animaux à Indianapolis (États-Unis), ont porté secours à de minuscules boules de poils retrouvées seules dans la rue. Les frères et sœurs ont eu besoin de nombreux soins.

3 petites femelles et un mâle ont vécu des épreuves difficiles dès les premières semaines de leur vie. Les chatons ont tragiquement perdu leur mère, heurtée par une voiture. Ils se sont retrouvés seuls dans la rue ; certains étaient en très mauvais état.

© Lori White

Après les avoir découverts blottis les uns contre les autres, les volontaires du refuge ARPO les ont mis en sécurité et les ont soignés 24 heures sur 24. Ils ont reçu les noms Ducky, Cera, Petrie et Littlefoot. Bien qu'ils aient profité d'un endroit chaud et douillet, et qu'ils se soient régalés avec de la bonne nourriture, ils n'étaient pas au bout de leur peine...

© Lori White

Des chatons bien déterminés à vivre

« À l'origine, nous pensions que Cera et Petrie avaient une hypoplasie cérébelleuse [un problème neurologique entraînant des difficultés à se déplacer et à conserver son équilibre], mais il s'est avéré que leurs muscles ont mis plus de temps à se renforcer », a expliqué l'une des bénévoles à Lovemeow. « Ducky a eu une pneumonie et a été hospitalisée pendant 2 jours, mais elle s'est heureusement rétablie. » Quant à Littlefoot, elle a traîné une patte blessée, qui a guéri au bout d'une semaine.

© Lori White

Les petits guerriers ont réussi à surmonter les épreuves ensemble, avec l'aide de leurs bienfaitrices. Au fil des jours, ils ont commencé à sortir de leur coquille et à s'épanouir. Ils passent désormais leur journée à se câliner, s'amuser et dormir les uns à côté des autres.

© Lori White

Plusieurs semaines après leur sauvetage, ils profitent de leur jeunesse au sein d'une famille d'accueil qui les comble d'amour au quotidien. Ces jeunes félins ont uni leurs forces pour survivre et n'auront plus jamais à passer un autre jour dans la rue. « Ils sont tous super joueurs et affectueux ! Ils devraient être disponibles pour adoption début septembre », a déclaré leur mère d'accueil.

L'adoption sera pour ces chatons, à la fois doux et espiègles, une nouvelle grande aventure !