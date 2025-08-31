Blessé et coincé au milieu d’une autoroute, ce chat doit son salut à l’intervention courageuse d’un agent de police (vidéo)

Même pour nous, humains, l’autoroute est un lieu de tous les dangers, avec ces voitures roulant à vive allure. Alors imaginez ce qu’a pu ressentir ce pauvre chat errant coincé sur le terre-plein central d’un de ces boulevards à grande vitesse, accablé par la chaleur et la peur. Heureusement pour la boule de poils, un agent de police a réussi à intervenir pour le mettre en sécurité.

C’est grâce à l’appel d’un automobiliste, que la police du New-Jersey (États-Unis) a pu intervenir à temps, nous relate le média abc7ny . Lorsqu’un agent est arrivé sur place, il s’est retrouvé face à un chat accablé par la chaleur étouffante, apeuré et blessé. Ce dernier se trouvait en plein milieu d’une autoroute , sur le terre-plein central. La question qui restera probablement sans réponse est : comment a-t-il fait pour se retrouver à cet endroit si dangereux ?



© rbarishelter / Facebook

Heureusement, le félin s’est laissé approcher, et le courageux policier a pu le récupérer pour le mettre en sécurité. Avec l'aide du Paterson Animal Control, celui qui sera baptisé Conan a été pris en charge par le refuge animalier Ramapo-Bergen Inc.. Sur place, le matou a pu être ausculté par un vétérinaire et a notamment dû être soigné pour une lacération située juste au-dessus de l’œil. Miraculeusement, en dehors de quelques ecchymoses et éraflures, aucune blessure grave n’était à déplorer.

Quelques jours après son sauvetage, Conan commençait déjà à présenter des signes de guérison. Physiques, d’une part, mais aussi psychologiques. En effet, un tel événement laisse inévitablement des traces et, si le félin se montre encore timide , il révèle néanmoins un caractère doux et n’hésite pas à témoigner sa gratitude auprès de ses bienfaiteurs.

Le petit miraculé peut également compter sur le soutien de la communauté. Ainsi, comme le précise le refuge dans une publication Facebook, un très généreux donateur a décidé de doubler chaque don reçu par l’association, jusqu’à l’équivalent de 4.000 euros environ.

© rbarishelter / Facebook

Conan attend désormais de guérir complètement. N’étant pas pucé, il est impossible de savoir s’il appartient à quelqu’un. Il sera donc placé à l’adoption, dans l’espoir de trouver une famille pour la vie et de laisser loin derrière lui ce moment traumatisant où il était bloqué sur cette autoroute.