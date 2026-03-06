Ayant tout donné pour son chaton, une chatte Tuxedo épuisée obtient l'aide dont elle a besoin en se rendant dans la cour d'une maison

Cette chatte nommée Nettle s’est rendue près d’une maison dans l’espoir que son chaton reçoive les soins dont il avait besoin. Grâce aux habitants et à une association, c’est le duo qui a été pris en charge. Aujourd’hui indépendants l’un de l’autre, ils ont connu une trajectoire exemplaire.

Nettle et Pimento ont vécu à l’extérieur. La jeune maman s’est parfaitement occupée de son fils, mais savait semble-t-il qu’elle arrivait au bout de ses ressources. En se rapprochant des humains, elle a su solliciter de l’aide d’une manière très claire. Love Meow a raconté son histoire.

Passer la main

Contacté par le propriétaire de la maison en question, où les félins sont arrivés, The Stray Cat Club a mis rapidement en place des moyens d’agir. Le duo a pu être nourri et abrité par les habitants, mais la situation n’était pas pérenne du fait de la mauvaise santé des 2 félins.

Nettle avait un regard bienveillant sur son fils, mais elle semblait aussi épuisée par cette lutte permanente.

« Elle s’est rendue compte qu’elle était en sécurité »

Nettle a pris peur en voyant les bénévoles. « Elle s’est d’abord mise à siffler », se souvient un membre de l’équipe de l’association. Puis, « elle s’est rapidement installée une fois qu’elle s’est rendue compte qu’elle était en sécurité. Il ne faut pas confondre peur liée à un moment, et tempérament », ajoutait pertinemment cette même personne.

Dès leur arrivée dans les locaux, les chats ont reçu des soins médicaux. Très amaigris, ils souffraient aussi tous les 2 de soucis d’estomac importants et invalidants.

Un ronronnement de soulagement

Nettle et Pimento, le chaton, ont eu la chance d’avoir une place en famille d’accueil. Parallèlement, le vétérinaire a découvert que Nettle portait une puce électronique. Le propriétaire, dont les coordonnées étaient renseignées et qui se trouvait à plusieurs kilomètres de là, a été contacté, mais en vain.

La chatte semblait soulagée de cette vie au chaud, et il en était de même pour Pimento, devenu rapidement un petit explorateur.

Une indépendance nécessaire

Évoluant dans des conditions favorables, la maman et son petit ont pris leur distance, tout naturellement. Prochainement stérilisée, Nettle semblait appréciée être le « centre de l’attention », et Pimento de son côté a pris de plus en plus plaisir à faire ses propres expériences.

Dernièrement le petit minet s’est lié d’amitié avec un écureuil, à travers la porte vitrée.