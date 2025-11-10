Amaigrie et déshydratée, cette maman chat puise dans ses dernières forces pour nourrir ses chatons avant d'être prise en charge par une famille d'accueil

D’une maigreur inquiétante, cette maman a puisé dans ses ressources pour mener à bien les premières semaines de la vie de ses chatons. Bien prise en charge, elle a pu être accompagnée au mieux pour reprendre des forces, se relever et mettre en avant sa personnalité très attachante.

C’est Heidi Shoemaker de Foster Kitten Mama qui a assuré l’accueil de cette maman et de ses chatons. La chatte en question, Athéna, semblait très faible, mais la bénévole a été surprise de découvrir que son état était encore bien pire que ce qu’elle imaginait. Amaigrie, déshydratée, elle n’a pourtant jamais lâché son objectif : être une excellente maman.

@fosterkittenmama / Instagram

Une maman à sauver

Accueillis au sein de la maison d’Heidi, les chats ont fait part de leur soulagement à la bénévole. L’urgence pour elle était de soulager la maman et de la soigner pour qu’elle remonte la pente. La nourrissant régulièrement, lui procurant les médicaments nécessaires, elle a pu voir l’état de la chatte s’améliorer en l’espace de quelques semaines. Ses problèmes d’estomac se sont peu à peu dissipés.

Avant cela, Athéna, malgré ses ressources faibles, n’a jamais cessé de prendre soin de ses petits, les nourrissant autant qu’ils le demandaient.

@fosterkittenmama / Instagram

Des petits combattants

Les chatons d’Athéna ont eux-aussi été touchés par des soucis de santé, amenant Heidi à envisager l’alimentation par sonde pour certains. Sur les 5 petites boules de poils, seules 4 ont résisté. Au fil du temps, voyant que ses chatons étaient bien pris en charge, Athéna a baissé sa garde, laissant la possibilité à ses petits de sortir progressivement de son giron. Admirative, Heidi confiait à Love Meow : « Athéna est l’une des plus petites mamans que j’aie pu accueillir ».

Quand le leader donne le ton

Assez rapidement, une hiérarchie s’est dessinée au sein de la portée, avec une petite Maddie, la seule femelle, beaucoup plus aventurière que les autres. Elle a été d’un grand soutien pour un de ses frères en difficulté, Howie, qui a pu compter sur elle tout au long de sa rémission.

Plutôt bruyant, le quatuor n’a pas tardé à se faire entendre par Heidi, qui a mis à leur disposition de nombreux jeux. Cette évolution a été bénéfique pour Athéna également, dont la confiance est devenue beaucoup plus évidente.

@fosterkittenmama / Instagram

La maison parfaite

Une fois stérilisée et que ses chatons étaient assez matures, Heidi a commencé à penser à une adoption. Cela n’a pas tardé et quelques jours plus tard, la maman et 2 de ses petits, Maddie et Bobby, ont rencontré leur future famille. Une maman et sa fille sont tombées amoureuses dans la foulée des 2 autres frères. La progression incroyable de cette belle famille est très émouvante.