Ayant perdu une patte à cause d'un piège à mâchoire illégal, un chat errant du Pas-de-Calais réapprend à vivre malgré son handicap

Victime d’un piège pourtant interdit, un chat errant a dû être amputé après plusieurs jours de souffrance, mais il est aujourd’hui sain et sauf auprès de la famille qui le nourrissait. Une enquête est en cours pour retrouver l’auteur de cet acte, tandis que le félin apprend à vivre une nouvelle vie en intérieur.

Dans le Pas-de-Calais, une famille avait l'habitude de donner à manger à un chat qui errait dans le quartier et qui avait été stérilisé et pucé par la Fondation 30 Millions d'Amis . Appelé Guilly, le matou au pelage tigré et âgé de 3 ans venait dès que ses bienfaiteurs l'appelaient, prenait son repas, puis repartait vaquer à ses occupations dans le quartier.

Récemment, toutefois, il avait disparu pendant plusieurs jours. Les personnes qui prenaient soin de lui avaient beau crier son nom, le quadrupède restait introuvable. Début mars 2026, la mère de famille l'a reconnu sur un terrain non loin de chez elle. Le pauvre chat hurlait de douleur et de désespoir, et pour cause ; il avait été pris dans un piège à mâchoire.

«?Nous sommes allés vers lui et nous l’avons vu la patte prise dans un piège à mâchoire, raconte-t-elle à la Fondation 30 Millions d'Amis. Mon mari a eu du mal à ouvrir le piège, le chat était terrorisé. On a même eu du mal à le prendre car il se débattait.?»

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Ils l'ont immédiatement emmené chez la vétérinaire, le Dr Anne Verbeke. Elle l'a examiné et ainsi constaté que sa patte avant droite était tellement atteinte qu'il était impossible de la sauver. « Il y avait une gangrène, la circulation du sang a été coupée trop longtemps au niveau des tissus, on n’a pas eu le choix?», indique, en effet, la praticienne. L'amputation était inévitable. Guilly a donc été opéré et apprend désormais à vivre avec un membre en moins.



Joséphine / Fondation 30 Millions d'Amis

« La ou les personnes qui ont mis ces pièges sont vraiment malintentionnées »

La Fondation 30 Millions d'Amis rappelle que les pièges à mâchoires sont interdits en France depuis 1995. Cela n'a malheureusement pas empêché Guilly de perdre une patte à cause de l'un d'eux. En outre, la mère de famille explique avoir rencontré un cas similaire 5 ans plus tôt : «?Une voisine a eu le même problème avec un de ses chats aussi. La ou les personnes qui ont mis ces pièges sont vraiment malintentionnées.?»

L'association ayant déposé une plainte contre le propriétaire du terrain, la gendarmerie a ouvert une enquête.

Quant à Guilly, il a été recueilli par la famille pas-de-calaisienne chez laquelle il se remet petit à petit et s'adapte à son handicap, car celui-ci compromet ses chances de survie à l'extérieur. « Le mieux là, c’est qu’il s’habitue le plus possible à être un chat de maison en lui trouvant des activités pour tromper l’ennui, dit celle qui l'accueille. Et si un jour ce chat veut vraiment s’enfuir il le fera. Ils sont comme ça, on ne peut rien y faire. »

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Joséphine / Fondation 30 Millions d'Amis