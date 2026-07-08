Ayant découvert 35 chats abandonnés dans un cabinet vétérinaire fermé et insalubre, une association les nourrit chaque jour et lance un appel à l'aide

Des dizaines de chats abandonnés dans un cabinet vétérinaire d’Eure-et-Loir ayant fermé ses portes sont aujourd’hui pris en charge en urgence, tandis qu’une plainte pour maltraitance animale va être déposée contre la praticienne. L’association qui veille désormais sur les animaux appelle d’autres structures à se mobiliser, faute de pouvoir accueillir tous les félins.

Adeline Iraéguy est la trésorière de l'association Les Chats Mail, basée à Châteaudun (28). Auparavant, elle travaillait dans un cabinet vétérinaire local, celui de La Croix Rousseau ouvert en 2024 par Marta Magraner. Elle avait fini par quitter son emploi en novembre 2025 en raison des conditions qui s'y dégradaient constamment.

D'après Adeline Iraéguy, Marta Magraner y recueillait un nombre sans cesse croissant de chats en difficulté. « Elle acceptait ceux que la police municipale trouvait dans la rue, ceux que des particuliers ramassaient ici ou là et elle allait même en capturer parfois, lorsqu'on lui signalait la présence d'un chat errant dans les environs de Châteaudun », raconte-t-elle à France 3 Val de Loire qui rapporte ce récit.

La situation était devenue ingérable. « Quand j'ai quitté mon poste il devait y avoir une soixantaine de chats dans le cabinet et les conditions d'hygiène devenaient déplorables », poursuit Adeline Iraéguy. Incommodés par l'odeur, les clients se faisaient de plus en plus rares.

Dans la foulée de son départ, Adeline Iraéguy en avait informé les autorités, ce qui avait donné lieu à une inspection effectuée par la DPPP (Direction départementale de la protection des populations) en janvier 2026. Toutefois, aucune action concrète n'avait été entreprise.

Le 20 juin 2026, Marta Magraner a décidé de fermer son cabinet pour « urgence familiale » et de partir sans laisser de trace. Des dizaines de chats s'étaient ainsi retrouvés livrés à eux-mêmes dans l'établissement clos.

Une plainte sera déposée

Une semaine plus tard, Nicolas Belhomme, conseiller municipal de Châteaudun, s'est rendu sur les lieux avec la police municipale après avoir été contacté par Les Chats Mail. « Dès l'ouverture de la porte j'ai été littéralement écœuré par l'odeur qui m'a assailli » , relate-t-il. Lui et les agents qui l'accompagnaient ont été choqués par la saleté et le désordre caractérisant les lieux. Au total, 35 chats ont été découverts sur place.

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L'équipe des Chats Mail s'est vu confier les clés du cabinet, ce qui lui permet de leur donner à manger et de l'eau tous les jours. Parallèlement, elle a pris en charge 4 de ces chats et n'est pas en mesure d'en faire davantage. Elle lance donc un appel à l'aide aux autres associations afin qu'une solution à long terme soit trouvée pour ces félins.

Par ailleurs, elle se joint à la mairie de Châteaudun pour déposer une plainte pour maltraitance animale contre la vétérinaire.



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