Aveugle, cette chatte s’attache à un chien Cavapoo et le traite comme son chaton adoré (vidéo)

Faire cohabiter chats et chiens n'est pas toujours évident. Leur caractère respectif étant assez différents, il arrive souvent que les rencontres fassent des étincelles. Pourtant, avec de la patience et une bonne technique, il est parfois possible de les faire vivre ensemble. Dans certains cas, une relation spontanée mère-fils peut se créer, comme avec cette chatte aveugle qui considère son compagnon canin comme son propre petit.

Kenny est un Cavapoo . Il est donc issu du croisement entre un Cavalier King Charles Spaniel et un Caniche nain. Cela étant dit, le toutou semble également tenir du chat. C’est en tout cas ce dont est persuadée une chatte que l’on peut apercevoir dans une vidéo publiée sur le réseau social TikTok et relayée par Parade Pets . Sur les images attendrissantes, on peut effectivement assister à une séance de toilettage entre la maman féline et celui qu’elle prend pour son chaton. La maîtresse de cet adorable duo précise même en légende : “Elle le baigne et le discipline quand il devient trop turbulent”.

Conquis, les internautes ont été plus de 700.000 à visionner cette scène pleine de tendresse. Ils ont également été nombreux à commenter la vidéo, comme cette abonnée qui n’a pu s’empêcher de verser une petite larme : “Bon, je ne pensais pas pleurer à 8 h du matin, mais me voilà. Tellement mignon”. Ou encore cette personne qui déclare : “Le test ADN est là et il est concluant, c'est son bébé”.

Un tel comportement n’est pourtant pas si rare, et de nombreuses espèces peuvent créer des liens spéciaux entre elles. Il s’agit bien souvent d’amitié , mais il peut arriver que la relation soit plus profonde, comme pour Kenny et sa maman-chat, ou encore ce corbeau dont nous vous relations l’histoire et qui prenait un Border Collie pour sa maman.

Bien qu’elle soit aveugle, la chatte possède toujours son odorat et doit probablement se douter qu’elle ne toilette pas vraiment un chaton. Mais que voulez-vous, comme le disait si bien Blaise Pascal : “Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point”.