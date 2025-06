Avec sa fourrure dorée, ce Bengal Cashmere révèle la beauté unique d'une variété méconnue de la race (vidéo)

Si toutes nos boules de poils ont leur charme, certaines se démarquent par leur rareté. Il existe notamment des Bengal, appelés Bengal Cashmere, qui sont d’une beauté unique grâce à leur fourrure majestueuse. De plus en plus connus, ils ont été mis à l’honneur dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

En tant qu’amoureux des bêtes, peut-être connaissez-vous les sublimes Bengal, qui sont réputés pour leur beauté, mais aussi leur tempérament. Parmi eux comptent les Bengal Cashmere, dont le tempérament ne diffère pas de leurs congénères, mais qui sont uniques grâce à leur fourrure. Sur internet, leur beauté ne passe pas inaperçue.

Les utilisateurs de TikTok, notamment, ont découvert l’une de ces boules de poils à l’occasion d’une vidéo explicative présentée par Tatyana Kalani, membre de l’association internationale des chats (TICA). Laquelle présente de nombreuses boules de poils uniques pour les faire connaître au public.

@ticacats / TikTok

Un félin rare

Sur la vidéo, visionnée par plus de 14 mille personnes, Tatyana présente Zazu, un Bengal Cashmere au sublime pelage doré. En réalité, c’est ce dernier qui le différencie des autres chats de la même race. Comme l’explique la spécialiste et le rapporte Parade Pets, Zazu et ses congénères de même type ont une fourrure mi-longue, contrairement aux autres. Ils conservent toutefois les motifs caractéristiques que nous leur connaissons.

Leurs poils sont soyeux, explique Tatyana, et leur queue en plumeau rajoute de la splendeur à l’ensemble. En somme, ces boules de poils sont d’une beauté rare et unique. De quoi susciter l’intérêt des internautes, qui se sont exprimés dans la section des commentaires : « Quelle beauté », commentait une personne, « Elle ressemble à un tigre reconditionné », plaisantait quelqu’un d’autre.

Même si Zazu est sublime, n’oublions pas que chaque chat reste unique à sa façon et d’ailleurs, chaque propriétaire trouve certainement que son ami à 4 pattes est le plus beau de tous !