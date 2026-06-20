Au milieu d’une représentation de Roméo et Juliette, un chat intervient sur scène et gratte la tête de l’acteur (vidéo)

C’est au moment le plus fort de la pièce de théâtre, jouée en extérieur, que ce chat a fait des siennes, il a amusé l’ensemble des spectateurs. Le danseur et la ballerine qui se représentaient à Izmir (Turquie) ont composé avec la présence inattendue du félin. Pour l’équipe de la pièce tout comme pour le public, ce moment n’est pas près d’être oublié.

Les spectateurs venus assister à la représentation de la célèbre pièce écrite par William Shakespeare ont sans doute retenu la présence de cet acteur un peu particulier, qui n’était pas tout à fait attendu dans le déroulement de l’histoire. Il a fait son arrivée au moment le plus fort de la pièce, jouant des tours au comédien qui jouait Roméo, mort sur le sol.

Les mésaventures du théâtre en plein air

C’est bien parce que la pièce s’est déroulée en plein air, au théâtre de Bornova, raconte Daily Mail, que ce félin roux a pu se glisser dans le décor. Pedro Seara et Tatyana Borger, les danseurs, ont réagi à la perfection, mais n’ont pas empêché le rire tout à fait légitime des spectateurs.

Arrivé en plein moment dramatique

En effet, la pièce qui avait débuté 2 heures plus tôt était arrivée à son point culminant : la mort de Roméo, qui se trouvait dans la tombe, et Juliette désespérée face à son amoureux disparu. C’est au moment le plus émouvant que le petit chat a voulu sortir Pedro Seara de son sommeil fictif, en utilisant une méthode féline très efficace. Le chat s’est approché du jeune homme de 27 ans et lui a gratté la tête et les cheveux, faisant tout pour le faire réagir.

Des spectateurs envahis par le rire

Difficile de résister à l’envie de rire en voyant les images du chat. Tatyana Borger a tenté de sortir son partenaire de jeu tout en restant dans son jeu d’actrice, mais ce ne fut pas une chose facile. À la fin du spectacle, le public avoue avoir apprécié la pièce, mais aussi se souvenir en particulier de ce comédien félin trop peu discret.

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