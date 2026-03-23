Après avoir ingéré 26 élastiques à cheveux, une chatte de 6 ans est opérée en urgence et sauvée d'une occlusion intestinale

À Sebastian en Floride (États-Unis), une chatte de 6 ans nommée Midnite a frôlé le pire après avoir avalé 26 élastiques à cheveux, provoquant une grave occlusion intestinale. Promise à l’euthanasie, elle a finalement été sauvée de justesse grâce à l’intervention d’un refuge qui a su transformer une situation désespérée en véritable miracle.

Nos amis les chats sont naturellement curieux et aiment jouer avec tout ce qui leur tombe sous la patte. Mais parfois, ce jeu innocent peut tourner au drame lorsqu’ils avalent des objets dangereux. C’est exactement ce qui est arrivé à Midnite, une petite chatte qui a souffert d’une occlusion intestinale provoquée par ce qu’elle avait ingéré. Cette situation qui a bien failli lui coûter la vie.

26 élastiques à cheveux dans l’estomac

Le refuge HALO No-Kill Rescue de Sebastian en Floride (États-Unis) a récemment reçu un appel concernant Midnite, une petite chatte de 6 ans souffrant d’une occlusion intestinale et initialement destinée à l’euthanasie.

L’association est immédiatement intervenue et l’a opérée en urgence. Les vétérinaires ont alors découvert la cause de cette obstruction qui était pour le moins surprenante : Midnite avait pas moins de 26 élastiques à cheveux logés dans son estomac !

© HALO / Facebook

Sur les réseaux sociaux, HALO a partagé l’histoire pour sensibiliser le public, rappelant avec humour mais gravité : « Vous êtes-vous déjà demandé où disparaissent tous vos élastiques à cheveux ? Parfois, ils se retrouvent dans des endroits insoupçonnés… comme dans l’estomac de votre animal de compagnie. »

Un avertissement pour tous les propriétaires d’animaux

Cet incident rappelle à tous les propriétaires d’animaux les dangers que représentent les petits objets du quotidien. Élastiques à cheveux, ficelles ou autres accessoires peuvent être avalés et provoquer de graves problèmes de santé.

© HALO / Facebook

Heureusement, Midnite a survécu et se rétablit bien : selon l’équipe de HALO, elle se précipite désormais sur sa gamelle à chaque repas avec un appétit vorace.

« Cette adorable petite chatte a failli y laisser sa vie. Mais Midnite a eu de la chance. On lui a donné une seconde chance. Ce n’est pas donné à tous les animaux », a déclaré le refuge au Sebastian Daily.

L’équipe de HALO en profite pour rappeler aux propriétaires de garder ces petits objets hors de portée et de surveiller ce que leurs compagnons peuvent ingérer : « Cela peut sauver une vie. »

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L'info Woopets : quels sont les symptômes d’une occlusion intestinale chez le chat ?

Une ingestion de corps étrangers peut rapidement provoquer une occlusion intestinale chez votre minou. Voici les signes à surveiller :

Vomissements répétés.

Absence d’appétit ou refus de boire.

Ballonnements et douleurs abdominales (chat qui se recroqueville ou miaule).

Constipation ou diarrhée inhabituelle.

Léthargie et faiblesse : signe que l’état devient grave.

Conseil : dès l’apparition de ces signes, consultez immédiatement un vétérinaire.