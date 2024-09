Un chat joueur découvre un rouleau de papier toilette et s'amuse comme un petit fou (vidéo)

Quel chat n’aime pas détruire un peu de papier toilette ? Dexter vient juste de découvrir à quel point vider un rouleau peut être amusant et il s’en donne à cœur joie ! En prenant son chat la patte dans le sac, Ashlee a préféré en rire et le filmer en pleine action pour le plus grand plaisir des internautes.