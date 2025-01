Sauvé in extremis du froid et de la faim, ce chaton roux attend maintenant une famille pour la vie

L’histoire de Kumquat a le don de réchauffer les cœurs. Trouvé errant dans les rues de Montréal, le chaton vaquait de maison en maison, cherchant désespérément de la nourriture. Fort heureusement pour lui, il a fini par tomber sur un bol rempli de croquettes, laissé là justement pour les chats errants. C’est alors qu’un habitant du voisinage l’a aperçu et a pris quelques photos de lui afin de les poster sur les réseaux sociaux et de, peut-être, retrouver ses maîtres. Mais personne n’est venu réclamer le petit rouquin… L’association Chatons Orphelins Montreal s’est donc emparé du cas et a envoyé un bénévole récupérer le chat. “Son sauveur a installé un piège avec de la nourriture. Poussé par la faim, il est rapidement entré”, a expliqué un porte-parole à Love Meow.

© ChatonsOrphelinsMontreal

"Il est incroyablement gentil"

Enfin en sécurité, Kumquat a pu être examiné par un vétérinaire et a reçu tous les soins nécessaires. “Il n’aurait pas survécu longtemps dans le froid. (...) C'était un si petit chat. Il souffrait d'une infection oculaire mais malgré tout ce qu'il a vécu, il est resté incroyablement gentil”, a assuré l’association. Après quelques jours de repos et de traitement, le félin commence doucement à reprendre du poil de la bête. Il s’est rapidement révélé joueur, très énergique et proche de l’Homme. "Il a retrouvé des forces, ses yeux guérissent et sa personnalité émerge véritablement. Il adore être près de nous, profiter des moments de jeux et de câlins. Il est toujours curieux de savoir ce que nous faisons”, a révélé le porte-parole.

© ChatonsOrphelinsMontreal

En attente d'un foyer définitif

Aujourd’hui, Kumquat a été placé en famille d’accueil en attendant de trouver son véritable foyer pour la vie. Il suit sa maman d’accueil partout et aime se coller contre elle lorsqu’elletravaille sur son ordinateur. “Il est très doux et cherche toujours à attirer l'attention”, affirme sa bienfaitrice. Désormais, Kumquat est totalement guéri. Chaque jour, il profite de son quotidien chaleureux et bienveillant, lui qui a bien failli passer cet hiver dans les rues… Heureusement, il peut compter sur l’amour et l’attention de sa famille d’accueil qui est véritablement tombée sous son charme. “C'est un jeune chat avec un petit visage unique. Il a soif d'affection et se nourrit de notre attention”, a conclu celle avec qui il vit désormais. Reste à savoir si cette dernière choisira de garder définitivement le beau félin…

© ChatonsOrphelinsMontreal