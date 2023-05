Atteint d'un cancer, un chat sénior et aveugle défie les pronostics grâce à l'amour de sa nouvelle famille (vidéo)

En entrant dans la quinzième année de sa vie, Count a été confronté à de nombreux problèmes de santé. Le chat, aveugle et atteint d’un cancer, a néanmoins eu la chance d’atterrir entre de bonnes mains. Ses bienfaiteurs ont tout fait pour l’aider à remonter la pente. Le félin, qui semblait condamné, en a surpris plus d’un…

C’est à l’âge de 15 ans que Count a poussé la porte d’un refuge new-yorkais pour la première fois de sa vie. Le chat, sénior et aveugle, était porteur de nombreuses maladies, et risquait d’être euthanasié. Les bénévoles de Little Wanderers NYC se sont rapidement manifestés pour lui venir en aide.

Little Wanderers NYC / Facebook

Ils n’ont pas passé énormément de temps en sa compagnie, puisqu’une mère d’accueil nommée Talisman Brolin leur a fait part de son souhait de l’héberger. En voyant les images de Count, elle en était complètement « tombée amoureuse », rapporte Cole & Marmelade.

Une rencontre salvatrice

Depuis le 17 janvier dernier, Talisman et Count ont partagé de nombreux moments de tendresse, mais également de doute et de peur. À son arrivée, le félin « était criblé de masses cancéreuses, avait un polype à l’oreille, souffrait d’une grave insuffisance pondérale, d’anémie et de cécité », explique sa bienfaitrice sur Instagram. Les vétérinaires ne lui donnaient que 3 mois à vivre…

Little Wanderers NYC / Facebook

Malgré son âge avancé, Count ne s’est pas laissé abattre. « Il m’a toujours donné de l’amour. Il a exploré avec audace les cabinets vétérinaires et tout le monde est tombé amoureux de lui. Ce chat est un combattant ; il est clair qu’il voulait rester parmi nous », ajoute-t-elle.

Dans son malheur, Count a eu de la chance : sa mère d’accueil avait de l’expérience avec le type de cancer auquel il était confronté (carcinome épidermoïde). Elle a été en mesure de lui apporter tous les soins nécessaires, financés par les nombreux dons de Little Wanderers NYC.

Une patience récompensée

Pendant des mois, le quotidien de Talisman et de son petit protégé fut particulièrement éprouvant, mais leurs efforts ont été récompensés quelques mois plus tard. « Aujourd’hui, les masses cancéreuses de Count ont disparu, il a repris du poids et… il est adopté ! », se sont réjouis les bénévoles.

En effet, Talisman, qui ne devait être que sa mère d’accueil, a décidé d’être sa maîtresse pour la vie. « Il est arrivé dans ma vie au bon moment et a fait fondre mon coeur. Je l’ai officiellement adopté ce 1er mai, même si je savais depuis le début qu’il était à la maison. C’est comme si nous formions une famille », a déclaré la jeune femme.

Admirative de son courage, Talisman a choisi de lui offrir la plus belle des retraites. « Ce chat est vraiment spécial, et nous ne disons pas cela à la légère. Il aime tellement la vie. Le reste de ses jours sera rempli de tout l’amour et de tous les soins dont il est digne », ont conclu les membres de Little Wanderers NYC.